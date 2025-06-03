桃中新北拚安全門檻 罷團串聯加強陸戰

桃園市平鎮區廣達街「罷免呂玉玲」的桃五固定收件站，拚安全門檻達標仍持續收件。（記者李容萍攝）

2025/06/03 05:30

〔記者李容萍、鄭淑婷、歐素美、陳奕劭／綜合報導〕南投罷免國民黨立委馬文君、游顥的二階連署補件，今天起將陸續送出，新北、桃園、台中部分罷團二階連署剛過法定門檻，不敢掉以輕心，近日仍以加強陸戰、家戶拜訪、罷團互助方式催收連署書，避免補件未過留下遺憾。

桃園六個罷免公民團體五月初完成二階送件「全壘打」，罷免牛煦庭、涂權吉、萬美玲送件時均超過一三○％安全門檻；送件後持續收件的罷魯明哲團隊前天也宣布突破一三五％安全門檻。

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罷團統計，桃五罷免呂玉玲、桃六罷免邱若華距離二階連署收件一三○％安全門檻，仍分別差一千五百份、二千二百份。

「罷呂清玲」發言人吉媽表示，桃園罷團志工不敢掉以輕心，平鎮區廣達街七十一號的桃五收件站將持續收件至六月八日。「桃六刪邱」罷團也說，桃六選區許多民眾不敢現身填寫連署書，一直以來都靠外地填寫後送回，桃六位於大溪區兩處固定站點持續開設，並號召各地有餘力的罷團志工支援。

台中罷免國民黨立委顏寬恒、楊瓊瓔及江啟臣的公民團體，二階罷免連署雖已送件，但分別仍差四千份、兩千多份及一千六百份連署書，才達安全門檻。

中二罷團「解顏行動」表示，目前很多團隊志工前來協助中二，但因中二選區情況特殊，志工常被盯梢、跟蹤或嗆聲，因此掃街行程都不公開。罷團「中三拒瓔」指出，除了台中市二三八選區連線一起打空戰，也加強掃街及家戶拜訪，其中家戶拜訪的效果最好。

中八罷團「一罷擊臣」表示，現在只能一直走進家戶，持續向其他縣市罷團志工求援中。

在新北市，包括罷免大新店區藍委羅明才的「拔羅波」罷團、罷免中和區藍委張智倫的「倫刪立舒」罷團、罷免永和區藍委林德福的「無獻清林」罷團，都持續收件中。

雙和罷團發言人Kevin表示，目前補件情況不甚理想，可能要等補件公告出來後，才能提高民眾補件的意願。「拔羅波」發言人琪琪說，每天仍有不少民眾連署，各罷團聯合作戰的方針不變，「拔羅波」還差一千五百份，希望再衝高份數。

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