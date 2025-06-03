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    催票效果讚 罷馬：福壽螺是新吉祥物

    前立委蔡培慧（中）等人前天仍赴埔里街頭宣講、舉牌，請大家連署，罷馬昨已達補件目標。（罷團提供）

    前立委蔡培慧（中）等人前天仍赴埔里街頭宣講、舉牌，請大家連署，罷馬昨已達補件目標。（罷團提供）

    2025/06/03 05:30

    連署罷馬文君 民眾高呼「我是原生種」

    〔記者陳鳳麗、林哲遠／綜合報導〕罷免南投縣國民黨立委馬文君、游顥連署書被南投縣選委會大量剔除，加上馬文君上月三十一日暗喻「外地志工是異地入侵種福壽螺」，引發輿論譁然，有民眾在連署時高呼「我是原生種！」罷馬團體笑稱「福壽螺說」催票效果奇佳，「福壽螺是新的吉祥物！」

    中選會複查 罷馬只須再補1531件

    罷團盼查選委會有無濫用個資

    針對馬文君罷免案，中選會昨說明，南投縣選委會查對結果不符合規定依法應刪除人數三八一七人，中選會複查，其中一九九人修正為符合規定，修正後符合規定人數計一萬七○九一人，須再一五三一人補件才達門檻。

    至於游顥罷免案，中選會說，縣選委會查對結果不符合規定依法應刪除人數四○二○人，複查結果有五○八人修正為符合規定，修正後符合規定人數一萬九六四八人，須再一八五人補件才達門檻。

    儘管中選會近日對南投縣選委會刪除馬文君、游顥的二階罷免連署展開複查，但南投罷團擔心前功盡棄，自中選會通知補件起即催收連署書，但效果差強人意，直到馬文君發文提出「福壽螺說」，讓收件數急衝。

    罷團指出，馬文君的「福壽螺說」催票效果奇佳，罷馬和罷游志工在草屯設的深夜連署點，即使一日深夜賣消夜的永和豆漿店休息，仍有不少民眾專程衝出來連署，這些民眾說：「我是台灣原生種，不是外來種！」讓志工笑稱「福壽螺是新的吉祥物！」

    昨日也有新北雙和罷團專車送連署書到南投、埔里；另有在泰國工作的南投人，昨日搭飛機回台灣，再搭車親送罷游連署書到南投；罷馬團隊昨也收到從美國寄回的連署書。

    中選會昨也公布行政調查結果，指南投縣選委會無比對戶政系統筆跡，該會專職人員無使用戶政系統權限，將配合檢方調查。

    南投縣選委會總幹事林琦瑜表示，感謝中選會還縣選委會清白，證明該會沒有利用戶政系統比對筆跡，至於刪除連署書都依中選會函文辦理。

    罷馬領銜人曾郁凱、罷游領銜人林敬桐昨對中選會救回部分連署書表達感謝，但也說，縣選委會有無濫用個資、違反個資法，希望檢調和中選會能調查清楚，讓大家安心。

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