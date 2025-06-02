暗喻外地志工如「入侵種福壽螺」 「All罷馬」批馬文君散播仇外

端午連假有很多外地罷團志工到南投縣支援，立委馬文君發文暗喻外地志工是外來入侵種福壽螺，罷馬團隊提出抗議，並要求馬文君向志工們道歉。（圖：「All罷馬」罷團提供）

2025/06/02 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕近日有眾多外地志工到南投縣支援罷免立委馬文君補件連署，馬文君前天在臉書發文指出，看到四處強勢擺攤景象，想起異地入侵外來種福壽螺，危害台灣農業，引發浩劫。「All罷馬」團隊對馬暗喻「外地志工為福壽螺」表達抗議，批評馬扭曲民主，以生態恐懼散播「仇外情緒」，要求道歉。

罷團抗議要求道歉 馬僅稱尊重不同意見

馬文君「福壽螺說」在網路發酵，罷團志工有人自嘲「福壽螺人」，有人說「我是台灣原生種」，還有人說馬是在說國民黨才是外來入侵種。馬對此並未致歉，僅表示，尊重不同的聲音和意見，但不代表可以容忍惡意栽贓抹黑，樂見大家關注南投生態。

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廣邀外地志工前來助陣的「All罷馬」公民團體，昨日提出抗議和嚴正聲明，指馬文君身為民選立法委員，將守護民主的志工比作生態入侵種，傷害志工群體，扭曲民主「公民參與」的本質，踐踏民主制度尊嚴，製造南投與外界的對立氛圍，無異於極端民族主義。

該罷團也說，罷免是民主制度下的一種公民權，立法院的事就是全國的事，南投不是誰的私產，更不是民主的孤島，南投不需要仇外言論，而是要真誠面對民意的擔當。

民進黨立委王義川昨日擔任罷免國民黨立委游顥一日志工，也要求馬文君針對「福壽螺說」道歉。他強調，罷馬和罷游團隊連署書送件後遭到南投縣選委會各種刁難，外地罷團志工湧入南投縣支援收件，也會在縣內消費，促進南投縣經濟，馬文君卻把外地志工說成是外來入侵種福壽螺，欲除之而後快，極度沒風度。

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