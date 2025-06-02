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    藍白聯手延會至七月底》民團：大罷免前的最後瘋狂

    罷團、民團質疑，國民黨恐在被罷免前端出各式錢坑法案，呼籲台灣人民透過罷免，下架妄圖續命的藍白聯盟。（資料照）

    罷團、民團質疑，國民黨恐在被罷免前端出各式錢坑法案，呼籲台灣人民透過罷免，下架妄圖續命的藍白聯盟。（資料照）

    2025/06/02 05:30

    〔記者林哲遠／台北報導〕全台大罷免進入倒數，立法院本會期原訂五月卅一日休會，藍白立委卻聯手表決通過將會期延長兩個月至七月卅一日，其時間點恰好落在第三階段罷免投票前後。罷團、民團相繼質疑，國民黨恐在被罷免前端出各式錢坑法案，呼籲台灣人民透過罷免，下架妄圖續命的藍白聯盟。

    國民黨恐推各式錢坑法案

    經民連智庫召集人賴中強指出，藍白惡黨一路以來違反民意、濫權擴權，現在正面臨人民大罷免的究責。本次史無前例的延會之舉，恐怕是大罷免前的「最後瘋狂」，呼籲大家要提防藍白利用這最後時間，胡亂通過一些涉及國家重大財政支出的錢坑、綁樁法案。

    「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。」賴中強質疑，國民黨透過延會撐起違法立委的保護傘，但立委只要不違法就不用擔心這件事情，藍白此舉令人懷疑是否心虛。

    罷免國民黨立委洪孟楷團體直言，他們對藍白聯手延長會期的做法感到非常失望。這根本不是為了民意或民生，而是為了延長國會的保護傘，保住他們自己的權位，延會不是在做事，是在躲避人民的檢驗。

    罷團抨擊，藍白立委除了聯手砍預算、強推爭議法案、散播謠言、操弄輿論，真正關心民生、認真討論的法案幾乎付之闕如，他們領著高薪，卻做著最少的事，是名副其實的「薪水小偷」。

    「我們投入罷免，就是不想再看到這樣的國會，我們希望的是一個正常、能為台灣長遠發展著想的國會，而不是一個用相對多數為所欲為、打壓異議、甚至妄圖續命的藍白聯盟。」

    罷免國民黨立委李彥秀團體「港湖除銹」也說，藍白立委在沒有正當理由的情況下逕自延長會期，這不只是浪費公帑，更是要在大罷免的浪潮下出新的奧步，阻止自己被多數民意給替換掉。

    「港湖除銹」批評，藍委想要透過施加小恩小惠，讓人民忘記他們的惡行，但不管是恣意通過放假法案，或是要從國庫搬錢出來發，這都是想用短期利益來遮蔽長遠的傷害。

    「港湖除銹」也示警，由於延長會期，藍白立委可能會再端出各種魔鬼誘惑，但要請民眾堅持信念，唯有透過這次罷免改變國會人數比例，才能讓台灣真正長治久安。

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