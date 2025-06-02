國民黨團明甲動 強推3決議

立法院院會明將處理「二○二八無煤中火」等三項主決議，國民黨團已發出甲級動員通知，力拚表決通過。（資料照）

2025/06/02 05:30

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會明天預定處理「二○二八無煤中火」、「行政院立即全額撥付一般性補助款」、「邀卓揆報告主權基金進度」等三項主決議，國民黨團已發出甲級動員通知，力拚表決通過，朝野恐再爆發衝突。

核三廠二號機於五月十七日除役，台灣進入非核家園，國民黨立委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪、楊瓊瓔、徐巧芯及民眾黨立委張啓楷提案，要求台中發電廠應逐年提出並落實減煤計畫，並在二○二八年完成無煤中火的國家減碳目標。這項提案已全案保留送交院會協商。

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楊瓊瓔指出，核電歸零後，台中火力發電廠火力全開，絕不接受多燒煤的火電家園，台中人也絕不接受用肺發電；廖偉翔也說，堅決反對讓台中人燃肺發電。

因應今年度中央政府總預算遭刪減，且被要求自行調整刪減數六百卅六億元，行政院日前統刪中央給各縣市的一般性補助款廿五％，引發地方政府及在野不滿。國民黨團提案，要求行政院立即全額撥付一一四年度對地方政府的一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費。另應由行政院自行調整刪減六百卅六億餘元，請行政院長於一個月內向立法院提出專案報告。

國民黨立委林沛祥表示，要解決問題，雙方要有互信基礎及誠意，行政院應該要把本來刪除的預算先恢復回來，再來討論如何追加減預算，讓中央政府正常運行。

另外，總統賴清德五月廿日發表就職週年談話時，宣示政府將成立主權基金。國民黨團要求行政院長率同相關部會首長就「我國設立國家主權基金之規劃及進程等相關事宜」乙案向立法院提出專案報告。

國民黨團書記長王鴻薇指出，如果賴總統要成立主權基金又要躲避專法監督，那真的會讓數十年累積的台灣公共財富萬劫不復。

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