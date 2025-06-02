罷呂玉玲 「女力護國」連假續衝

「女力護國計畫」在端午連假3天期間前往龍潭大池支援桃五罷團，力拚二階連署書達標130％安全門檻。（記者李容萍攝）

2025/06/02 05:30

〔記者李容萍、劉詠韻／綜合報導〕端午三天連假昨天結束，藍綠大罷免腳步仍未停歇。罷團發起「女力護國計畫」，端午三天連假期間贊助LED宣傳車前往龍潭大池，支援桃五罷免國民黨立委「罷呂清玲︱罷免呂玉玲」罷團；台北市罷免民進黨吳思瑤案召集人賴苡任昨表示，目前距二階目標仍剩五千件，會努力衝破門檻。

「女力護國計畫」召集人李小克昨表示，桃市第五選區「罷呂清玲︱罷免呂玉玲」雖已送出第二階段罷免連署書，但還需一千五百份才到達一三○％的法定安全門檻，罷團於連假期間號召志工小蜜蜂深入龍潭大池、忠貞市場等熱區宣傳罷免行動，為桃五選區量身打造的「大罷免大成功」LED專車，於端午連假期間前進龍潭，播放呂玉玲立法院內質詢表現片段及她與傅崐萁「傅隨組織」的荒謬表現，以此宣傳罷免訴求與連署站資訊，盼在倒數階段刺激連署書收件。

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不過李小克也說，前天端午節在龍舟賽活動外圍公共人行道宣傳時，竟遭龍潭區長鄧昱綵口頭驅離，稱罷免志工妨礙辦活動，志工認為已違反行政中立，深感遺憾。

對此，鄧昱綵說，五月卅日龍潭歸鄉文化節活動首日，罷團志工就站在該處宣傳罷免連署，自己也睜一隻眼閉一隻眼，但是前天上午因市府團隊（桃園市長張善政於上午十點卅分參加市長盃龍舟賽開幕式）會至該處，才要求對方往其他地方，並非驅離。

罷瑤：尚缺五千份

另外，國民黨「以罷制罷」行動，傳出藍營內部自評，十五案恐無一案能順利達標，罷免吳思瑤案召集人賴苡任昨表示，無論最後成功或失敗，他一定對連署負責到底，堅持到六月七日截止，目前距二階目標仍剩五千件，希望藉由連假和好天氣努力衝破門檻。

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