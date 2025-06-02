頻頻失言侮辱台灣人 凸顯心急了》罷團：藍委把自己送入罷免案的焚化爐

藍營反罷免爭議言行事件簿

2025/06/02 05:30

〔記者羅國嘉、俞肇福、陳建志／綜合報導〕國民黨籍的南投縣立委馬文君，影射外縣市到南投支援的罷免志工，有如從異地入侵的「外來種福壽螺」；對此，包括「基隆絕沛」、新北市的「罷洪刻不容楷」、「板橋大刪元」、台中「敲羅行動」的罷團幹部都表示，藍委頻頻失言、口不擇言，凸顯他（她）們心急了、感受到罷免危機，藍委愈是侮辱台灣人民，愈是替大罷免升溫，是藍委把自己送入罷免案的焚化爐中。

「基隆絕沛」領銜人陳青逸說，基隆市藍委林沛祥先前也批評罷團志工是「社會邊緣人」，這些國民黨立委，寧願淪為立法院黨團總召集人傅崐萁的「傅隨組織」，刻意操作仇恨言論，想激化不同政治立場的選民矛盾，目的是鞏固極端的基本盤、激發支持者仇視罷免團體，強化支持者投下「不同意」票的動員能量，加深台灣社會的矛盾對立，這正符合中共分化台灣團結的戰略目標。

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刻意操作仇恨言論 鞏固極端基本盤

推動罷免新北市藍委洪孟楷的公民團體「罷洪刻不容楷」領銜人方柏翔指責說，馬文君不但侮辱公民，也顯示她對民主與基層力量的蔑視，更反映她與國民黨長期以來對地方的控制與剝削，「真正的外來種是國民黨政權，長期盤據地方、壓制民意，國民黨才是對民主生態的最大威脅」。

新北市「板橋大刪元」發言人莫莉表示，國民黨針對志工的惡意攻擊，正是國民黨慣性的「抹黑潑糞修辭學」，先將反對聲音貼上負面標籤，再用這些標籤洗腦同溫層支持者，製造仇恨、撕裂社會，看似失言，其實是精算過的選舉輿論操作，目的是激起支持者的情緒，催化對立、凝聚自己的支持者。

台中第六選區「敲羅行動」發言人Eva表示，日前藍委謝龍介到台中第六選區幫羅廷瑋反罷免，卻以「生子沒卡撐（台語，屁股）」語言，公然羞辱支持罷免的群眾。若依馬文君的邏輯，謝龍介的言行，是否也可視為「外來福壽螺」入侵他人選區、干擾當地民意的舉動？

Eva表示，近日全台灣的公民願意跨區支援，不是因為干涉地方事務，而是因為無法再容忍部分國民黨立委不負責任的言行，以污名化言語打壓異議，只會讓罷免的火越燒越旺。

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