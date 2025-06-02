新聞分析》大罷免的民意向背

立委王義川（中）一日也來南投當一日志工，為罷馬領銜人曾郁凱（左）、罷游領銜人林敬桐（右）加油。（記者陳鳳麗攝）

2025/06/02 05:30

記者陳昀／特稿

全台大罷免第三階段即將拉開序幕，卅一席國民黨立委面臨罷免危機。然而，補選投票的關鍵在於投票率，如何持續為選民的投票動機「保溫」，牽涉兩大變數：一是美國川普對等關稅談判進度等國際局勢；二是執政團隊表現、政策等。未來兩個多月，朝野與罷團的論述將對罷免態勢帶來交互影響。

國民黨、民眾黨去年起聯手推動國會擴權法案、選罷法、憲訴法、財劃法四大爭議法案，破壞憲政體制權力分立，再聯手封殺中央政府總預算、杯葛國防經費，更在程序上封殺國安修法，催生公民展開這場「反共護台」大罷免運動。不過，要如何催出投票率，對執政黨而言有內外部兩大變數。

請繼續往下閱讀...

內部因素方面，民進黨的施政表現牽涉到選民的投票意願，要讓更多中間選民認可這場公民行動，行政部門必須「減少扣分」，面對監察院秘書長李俊俋、教育部次長葉丙成近期風波，或是防疫物資整備、七天假等政策，執政黨如何應變突發性議題，都可能引發效應。李俊俋昨請辭的「止血」之舉，起碼避免爭議持續擴大。

除此之外，執政黨也面臨不可控的外部因素。美國總統川普四月祭出對等關稅政策，並祭出九十天緩衝期，意味著台美談判的成果可能會在七月出爐，時間點剛好落在第三階段投票前，一旦結果不盡如人意，恐將衝擊罷免行動進行；地緣政治方面，兩岸、烏俄戰爭、中東、南北韓的情勢變化，也都可能帶來影響。

前述的內外部因素，朝野政黨與罷免團體勢必各自提出論述說服選民；藍白挾人數優勢延長立法院會期，也是意圖在國會舞台繼續「丟議題」，製造民眾對執政黨的不滿。未來兩個多月，相關論述也將對罷免態勢帶來交互影響；儘管變數環環相扣，大罷免的成敗仍取決於最終的「民意向背」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法