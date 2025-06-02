防藉宗教交流統戰 官員：嚴管中國廟宇來台遶境

今年五月以來，國台辦等單位在湖北省隨州「炎帝故里」、湖南株洲「炎帝陵」各舉辦祭祀炎帝的「拜謁大典」，邀請前海基會董事長林中森及台灣宮廟代表等人參加，在中共所設的「海峽兩岸同根林」進行植樹。圖為林中森之前赴中參加「清明公祭軒轅黃帝典禮」。（翻攝央視，資料照)

2025/06/02 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共拉攏台灣宮廟及政黨人士赴中祭祀炎帝等各類神祇，形塑兩岸同屬炎黃子孫。泉州富美宮則採「人神分離」非法來台遶境。官員表示，中國宗教隸屬於統戰部管理，中共屢以「宗教交流」名義對台統戰，以後要藉祖廟名義來台遶境，把台灣當成管轄之地，我方會一概否決，富美宮廟方人員已全部註記。

根據掌握，今年五月以來，國台辦等單位在湖北省隨州「炎帝故里」、湖南株洲「炎帝陵」各舉辦祭祀炎帝的「拜謁大典」，邀請前海基會董事長林中森、國民黨中常委及台灣宮廟代表等人參加，在中共所設的「海峽兩岸同根林」進行植樹。

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中國上月拜謁大典 邀林中森參加

福建方面，為強化宗教統一戰線，在三月媽祖誕辰結束後，中共持續邀台灣各地宮廟，五月回湄洲媽祖廟進香交流。

五月下旬，中共亦在重慶舉行「渝台兩岸民俗交流活動」，邀請台灣廿名民俗文化代表，拜訪重慶華巖寺、關岳廟等地，宣傳共促中華文化傳承與發展。

另一方面，中國泉州富美宮為規避宗教交流審查，五月上旬以「人神分離」方式，由台灣在地協力者迎神尊在台進行祖廟遶境，企圖染指白沙屯媽祖遊庄活動。該廟董事會十名中國籍人士以「農業科技參訪」名義來台，事件曝光後已緊急離台。

熟稔中共統戰的官員受訪表示，泉州富美宮是刻意為之的「智慧犯罪」，該廟董事會成員會全面註記，以後這些人很難來台。邀請單位宜蘭縣農會等相關人士，無論是有意或無意配合，以後所提邀請案，政府都會「遇案嚴審」。

官員痛批，富美宮在中國並沒有舉辦遶境，卻要來台灣進行祖廟遶境，根本就沒有神，只是來台統戰而已。兩岸宗教交流應「去統戰化」、「去政治化」，不是專業的宗教教義研修，只是要來舉辦祖廟遶境，把台灣當成管轄之地，相關申請會一概否決。

他強調，中國是一個毫無宗教自由的國家，台灣的宮廟代表赴中宗教交流，不是很怪嗎？況且台灣一貫道老人被捕，至今仍未被釋放，去年一月以來，遭盤查、關押案件累計逾百件，國人赴中要有風險管理，也不應配合中共統戰操作。

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