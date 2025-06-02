遭中國駭客網攻 捷克：真正盟友是民主的台灣

捷克政府上月廿八日發布聲明，譴責中華人民共和國自二○二二年起藉由駭客組織APT三一，持續對捷克外交部認定為關鍵基礎設施的非機密網路系統進行惡意攻擊。（路透檔案照）

2025/06/02 05:30

〔記者黃靖媗／綜合報導〕捷克政府上月廿八日發布聲明，譴責中華人民共和國自二○二二年起藉由駭客組織APT三一，持續對捷克外交部認定為關鍵基礎設施的非機密網路系統進行惡意攻擊。根據中央社報導，捷克科研創新部長傑尼雪克進一步說，捷克真正的盟友是民主的台灣，而不是必須防範的北京威權政權。

傑尼雪克表示，中國再次證明，中國將捷克視為敵對國，即使在前總統總統齊曼任內亦如此，齊曼在外交政策過於天真且被誤導；捷克真正的盟友是民主的台灣，而不是必須防範的北京威權政權。齊曼過往被認為立場較親中，曾於二○一三年至二○二三年擔任捷克總統。

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北大西洋公約組織（NATO）和歐盟上月底也發聲譴責駭客攻擊，表達與捷克團結一致的態度。北約表示，「我們愈加擔憂地注意到，源自中國的惡意網路活動正在增加」；歐盟最高外交首長卡拉斯則說，「這項攻擊違反國際規範，令人無法接受」、「歐盟將不會容忍惡意的網路活動」。

外交部長林佳龍日前聲援捷克表示，任何針對主權國家的網路攻擊行為，均已嚴重侵犯國家安全與資訊自由，威脅全球民主社會的穩定與運作。林佳龍強調，台灣作為全球民主陣營負責任的一員，將持續與捷克及歐盟等理念相近夥伴加強合作，深化資安交流與防衛能量，共同抵禦中國及其他威權政權對民主制度與資訊安全的威脅。

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