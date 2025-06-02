外交部：美國今年有30州議會 通過友台決議

今年以來美國陸續有三十個州議會通過友我決議，展現各州強勁挺台動能。圖為美國明尼蘇達州眾院議，上月5日在州議會通過友台決議。（中央社資料照）

2025/06/02 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國伊利諾州州眾議院近日連續第五年通過友台決議，支持台灣有意義參與國際組織。對此，外交部指出，今年以來，美國已陸續有三十個州議會通過友我決議表達挺台立場，展現美國各州強勁挺台動能。

位於美國中西部的伊利諾州州眾議院近日通過決議，重申支持台灣關係法，力挺伊州企業以「台灣」名義稱呼台灣，支持台美洽簽「雙邊貿易協定」、「避免雙重課稅」及支持台灣加入「印太經濟架構」（IPEF）等。

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決議也支持台灣與伊利諾州洽簽經貿協議、在台設處、高層官員訪台，強化雙邊經貿夥伴關係，並支持台灣有意義參與聯合國、世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）及國際刑警組織（INTERPOL）等，且反對企圖扭曲或濫用聯大第二七五八號決議，阻止台灣貢獻國際社會的意願。

外交部表示，樂見美國伊利諾州眾議院通過決議，支持台灣關係法、肯定台灣推動總合外交並反對扭曲或濫用聯大第二七五八號決議。

外交部說明，自今年一月以來，美國陸續有三十個州議會持續通過友我決議表達挺台立場，內容涵蓋支持強化雙邊經貿合作、解決台美雙重課稅問題、支持我國有意義參與世界衛生組織、國際民航組織、國際刑警組織等國際組織，以及反對一切扭曲或濫用聯合國大會第二七五八號決議等，展現各州強勁挺台動能。

外交部：續深化台美地方夥伴關係

外交部對於各州議會挺台表達誠摯感謝，我國駐美各處將在此基礎上繼續強化與各州議會的友好情誼，深化台美地方層級跨領域的夥伴關係。

此外，美國聯邦政府近年也三度發函，鼓勵全美各州州長及美國前五百大企業與台灣拓展關係，明確表達支持強化台美各層級、各領域交往的立場。美國各州已在台灣設立廿四個駐台辦事處。

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