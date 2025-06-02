辭監院秘書長 李俊俋：深切反省

監察院秘書長李俊俋近日爆出乘坐公務車辦理私事，接送愛犬前往寵物美容沙龍，李俊俋昨晚發布請辭聲明。（資料照）

2025/06/02 05:30

公務車私用惹議 向國人致上最深歉意

〔記者林哲遠／台北報導〕監察院秘書長李俊俋近日爆出乘坐公務車辦理私事，接送愛犬前往寵物美容沙龍，被質疑公器私用。李俊俋昨晚發布請辭聲明，強調自己思慮不周，便宜行事，未能達到職務所應具備之高度廉潔標準，實有負國人所託及監察院之清譽。

李俊俋、監委蘇麗瓊及林郁容近期接連爆出私用公務車爭議，監察院副院長李鴻鈞上週已宣布立即啟動調查，今日起停止全體委職員工以個人身分使用公務車，到明年七月三十一日本屆任期屆滿為止。

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李俊俋表示，自接任監察院秘書長以來，時刻秉持謹慎自律、戮力從公的態度，深知此職攸關國家廉政與公務員風紀之維護。事件發生後，他深切反省，並於第一時間向監察院副院長李鴻鈞表達請辭決心，以示負責，絕無戀棧職務之意，但李鴻鈞認為，個人辭職固為態度之展現，但建立完善制度以防範未來類似情事，更具實際意義。

李俊俋說，為避免個人事件影響後續事務之順利推動，他再次懇切向李副院長請辭，並獲准辭去監察院秘書長一職，即日起生效。他強調，廉政是國家治理的基石，亦是國人對政府的核心期待，他對本次事件造成的社會紛擾，向全國國人致上最深之歉意，並將深刻記取教訓。

藍肯定：李是肯負責任的人

針對李請辭一事，立法院司法及法制委員國民黨籍召委吳宗憲認為，李認為自己是一時思慮不周，也有承認自己的錯誤，他尊重李的請辭決定，與民進黨裡面很多官員比起來，李俊俋是個肯負責任的人。

民眾黨團總召黃國昌則批評，遭揭露涉弊到現在才請辭，乃監察院斷尾求生之舉，廉能標準之低，令人難以苟同，廢除監察院係前主席柯文哲及台灣民眾黨的政見，將持續推動，杜絕繼續濫花民脂民膏。

綠盼監院更高標準自我要求

民進黨籍司法及法制委員會召委莊瑞雄表示，李俊邑選擇主動請辭、勇於認錯，李的做法，是為制度止血，更是對社會信任的交代。他肯定李負責任的選擇，也期盼監察院在這之後，能以更高標準自我要求，真正做人民信任的憲政機關。

民進黨團幹事長吳思瑤說，完全尊重李的請辭，也希望監察院可以在這個事件進行必要的革新、重拾社會的信任。

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