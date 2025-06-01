《新竹》竹市輕軌評估又歸零 議員籲罷高虹安

大新竹輕軌可行性評估研究又退回原點，議員批市府根本是打假球。圖為大新竹輕軌紅藍線規畫起始點新竹車站。（記者洪美秀攝）

2025/06/01 05:30

林智堅時期已做過 高上任擱置1億補助款 重做縣市整合評估

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府日前發佈新聞稿稱五月十四日已拜會交通部鐵路局，將爭取大新竹輕軌紅藍線可行性評估經費，中央建議可依二○二一年四月備查的紅藍線整體路網接續辦整合可行性研究。市議員曾資程說，林智堅時期已完成大新竹輕軌可行性評估，但高虹安上任後又找新竹縣府合作，將林智堅時期做的可行性評估研究成果打水漂，批高虹安市府是打假球，籲市民三階罷免投下同意票，罷免無能無心推動新竹輕軌的高虹安。

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竹市府：爭取經費、納「桃竹苗大矽谷」

市府指出，大新竹輕軌紅藍線行經新竹縣市，目前由市府主政，經開多次協調會，已爭取納入中央「桃竹苗大矽谷計畫」中，六月底將向中央爭取可行性評估研究經費。

曾資程說，林智堅任內爭取大新竹輕軌計畫就包括新竹縣，但當時竹縣府態度不明，市府只好先規劃輕軌紅線，並完成可行性研究報告，也獲先期一億多的建設經費，但高虹安上任後擱置這筆補助款，又回頭做縣市整合可行性研究，等於林智堅爭取且已執行的經費打水漂。

批高無決心 換人才能重回市政正軌

大新竹輕軌縣市整合可行性研究，包括紅線（市）及藍線（市、縣），藍線路廊用地在竹市部分，規劃使用頭前溪沿岸都市計畫後，卅米的跨頭前溪替代道路，作為部分藍線路廊，頭前溪沿岸都市計畫雖納入桃竹苗大矽谷計畫，但都市計畫期程與內容尚不明朗，大新竹輕軌有如空中樓閣，只聞樓梯響。

曾資程認為，先行推動紅線路廊有其迫切需要，若紅線先行踏出第一步，可為大新竹輕軌捷運路網建置起示範作用，但高虹安並無此決心，不斷浪費公帑虛耗輕軌建設的黃金時間，只有三階罷免投下同意票，換掉無能的高虹安，才能讓竹市建設重回正軌。

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