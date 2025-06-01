南投罷免游顥、馬文君 端午衝刺拚補件

「基隆絕沛」志工皮筋兒（左四）在「世代團結守護南投—端午民主茶會」，帶大家唱「同意罷免歌」。（記者陳鳳麗攝）

2025/06/01 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕罷免游顥、馬文君團體，昨日在民進黨南投縣黨部，舉辦「世代團結守護南投—端午民主茶會」，「基隆絕沛」志工皮筋兒、衛生福利部次長林靜儀等人都來幫補件「催票」，罷馬和罷游將各在六月三日、四日送件，距離達標還差六四七份和五百份連署書，兩罷團疾呼南投人端午連假快出來連署。

民進黨辦茶會 請返鄉民眾來連署

民主茶會以歡樂氣氛進行，衛福部次長林靜儀在茶會中致詞強調，民主進步不是靠哪個政黨，而是靠公民力量的集結，感謝此次守護民主的志工和所有公民。南投縣選委會對罷馬和罷游連署書退件數非常多，現在補件期限逼近，請返鄉南投人趕快出來連署，也呼籲南投縣選委會尊重大家護民主的心意。

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「基隆絕沛」志工、網紅皮筋兒端午連假都在投一、投二支援，昨日上午在南投早市即拉到十位民眾簽連署書，下午在民主茶會中表示，堅持要罷免不適任、親中的立委，游顥、馬文君都是這樣的立委。

罷馬和罷游團隊端午連假獲得很多外地志工支援，也有不少是在網路看到急需志工訊息南下幫忙的民眾，今天民進黨南投縣黨部的連署站，就有從台北來的國三學生，他說，還不能連署罷免不適任立委，但也希望能為罷免做一點事，在Threads看到罷游缺志工，就搭車到南投幫忙，其精神感動很多「大人志工」。

罷馬缺647份、罷游缺500份

罷馬和罷游罷團補件時間只有十天，罷馬團隊決定六月三日送件，目前離目標缺六四七份；罷游團隊則將在六月四日送，距離目標份數還缺五百份，兩罷團疾呼民眾快來連署，讓二階連署順利通過。

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