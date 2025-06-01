立法院法定會期結束 藍白延會被批撐國會保護傘

立法院本會期原訂五月三十一日休會，而在藍白立委聯手下，日前表決通過將會期延長兩個月至七月三十一日。（資料照）

2025/06/01 05:30

〔記者謝君臨、陳政宇、劉宛琳／台北報導〕立法院本會期原訂五月三十一日休會，而在藍白立委聯手下，日前表決通過將會期延長兩個月至七月三十一日，但從議程安排來看，目前各單位預算大多已經委員會通過解凍、提報院會處理，除了行政院所提四一○○億元紓困特別條例、預算之外，並無多項重大、急迫之議案必須花上兩個月處理；外界批評，在野黨害怕大罷免、憂心涉己司法案件被調查，試圖撐起國會保護傘。

無多項重大、急迫議案 需兩個月處理

憲法第六十八條規定，立法院會期，每年兩次，自行集會，第一次自二月至五月底，第二次自九月至十二月底，必要時得延長之。然而，藍白黨團所提延會兩個月究竟有無正當性，也引發討論。

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民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，在野黨推動延會的目的有二，一是撐起國會保護傘，二是透過「預算法」修法普發現金，完全是為了救罷免、以及救個人的司法案件，基於政黨利益或一己之私，而非為了國家和人民的利益。

針對延會期間執政黨的重點議案，吳盤點，首先是希望新台幣四一○○億元特別條例順利通過，且挹注台電、強化國土安全韌性的經費不被刪除；其次，行政院已函請審議「一一四年度中央政府總預算案（含附屬單位預算及綜計表─營業及非營業部分）」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第五期特別預算案」，期盼能儘快處理。

其他重要的法案，吳提到，包括「兒童托育服務法」及「青年基本法」，NCC人事案及追加預算案也預期將在這段期間處理，「既然延會了，還是要交出負責任的成績單。」

國民黨團書記長王鴻薇則盤點延會可處理議案表示，最重要的幾個法案包括四一○○億特別條例，國民黨在此條例提案要普發現金一萬元，以及修正「預算法」讓普發現金法制化。

王說，還有軍人加薪相關法案，一直都有列入程序委員會，但因為條文比較多，需要多花一些時間來討論；還有攸關剴剴案的刑法修正草案，凌虐兒童致死要處死刑或無期徒刑。這幾個是比較優先的法案。

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