鄭正鈐硬闖發反罷文宣 被里長勸離

新竹市文雅里民端午活動，藍委鄭正鈐硬闖發反罷免文宣，結果被里長朱毅以違反行政中立，當場請離。（朱毅提供）

2025/06/01 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）二階有十萬四五一五份連署書要罷免高、鄭兩人，高與鄭近期頻繁出席各種活動，甚至利用社區活動宣傳反罷免。竹市文雅里長朱毅前晚在社群發布一段影片，稱里內自辦的端午活動，鄭正鈐不請自來，其助理還要發放反罷免文宣扇子，因違反行政中立，他除制止鄭正鈐助理發文宣，也請鄭和助理離開會場，鄭與助理只好悻悻然離開。

竹市文雅里端午活動 謹守行政中立

朱毅說，前天一早，里內舉辦端午節活動，現場除志工媽媽包粽子，也安排兌換菖蒲花束，邀請里民感受節慶氛圍。因是社區自辦，且向市府社會處與北區區公所申請活動經費，而竹市雙罷免已進入二階查對期，為謹守行政中立原則，不希望有選罷相關情況介入里內活動。

請繼續往下閱讀...

但朱毅指出，活動開始沒多久，要被罷免的鄭正鈐及其團隊來到現場，並在里內菖蒲花束的發放動線上發放反罷免文宣。此舉因事前未知會或取得主辦單位同意，且違反活動應有的行政中立原則，為避免外界誤解里內將政治操作包裝成社區活動，他立即上前制止，並請鄭及其幕僚離開活動現場。

他強調，民代到場參與活動都歡迎，但前天的情況特殊，他須站在主辦單位立場、守住行政中立底線，當下勸離鄭正鈐，避免有心人的刻意政治操作，影響單純的里民活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法