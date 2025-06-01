焦點評論》以罷制罷 徒增笑話

朱立倫先在「以罷制罷」上大意誤判，復對督導藍營各地連署作業漫不經心，甚至任由各級下屬「便宜行事」，本該難辭其咎，招來各方責難，也算是咎由自取。圖為3月25日朱立倫出席罷瑤總部一日志工活動。（資料照）

2025/06/01 05:30

記者施曉光／特稿

面對公民團體發起大罷免，國民黨主席朱立倫曾經喊出「以罷制罷」，但罷免綠營立委幾乎可用「一事無成」形容，甚至還引爆各地藍營抄寫黨員名冊、偽造不實連署等不法爭議，以致釀成各地方黨部一連串遭搜索、約談，甚至多名黨工、幹部與志工被羈押。

如今藍營基層不滿黨中央的聲音愈來愈大，黨內「倒朱」勢力也蠢蠢欲動，眼見十五個罷綠案件第二階段連署截止期限一天天逼近，潮水退了後誰在裸泳的壓力也就愈來愈大，無怪乎藍營最近會出現相互推諉、卸責，以及尋找戰犯的內鬥現象。

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日前先是傳出黨內有人點名批判「罷吳四騎士」之一的賴苡任，提供錯誤資訊，不讓黨部插手，正是台北罷雙吳行動失敗的根本原因所在，到了昨天，又有人翻出一個月前民進黨立委吳思瑤罷免案領銜人張克晉的原始完整聲明內容，點名批判朱立倫「一再誤判情勢」、錯誤決策。

種種跡象不難看出，藍營正有兩股勢力在隔空較勁廝殺，其中一方當然就是代表或支持當家派的人馬，意圖要把罷綠失敗的責任，甩鍋給第一線的藍營罷免團體。另外一方情況就比較複雜，除了罷團領導人物外，還有近期公開力主台中市長盧秀燕提前在六月披掛上陣，並喊話朱立倫若是誠心交棒，不必拖到九月再改選，「逼宮」意味十足的「倒朱派」。

原本最被國民黨「看好」的北市雙吳罷免案，如今跨越連署門檻欲振乏力，甚至罷瑤領銜人還聲明退出，遠走躲避。在藍營的最後一絲希望恐怕於本月七日即將破滅前夕，昨天突然冒出一封所謂張克晉在四月二十八日撰寫的「討朱檄文」，再疊加黨魁爭奪戰的時空背景下，也就格外引人遐想。

話說回來，「世間沒有後悔藥」，朱立倫先在「以罷制罷」上大意誤判，復對督導藍營各地連署作業漫不經心，甚至任由各級下屬「便宜行事」，本該難辭其咎，招來各方責難，也算是咎由自取，但要難堪的人不是只有朱立倫。

即便最後罷免綠委案件勉強沒有出現「掛球蛋」，但這次國民黨在大罷免的藍、綠「積分」差距懸殊的難堪局面，已經可謂是板上釘釘了。

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