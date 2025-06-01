柯建銘預言7.26與8.23罷免投票 藍質疑中選會洩密

全台大罷免延燒，民進黨立院黨團總召柯建銘推估罷免投票時間為七月廿六日、八月廿三日。（圖擷取自柯建銘臉書）

2025/06/01 05:30

中選會：不評論各界推估日期

〔記者劉宛琳、李文馨／台北報導〕全台大罷免延燒，民進黨立院黨團總召柯建銘推估罷免投票時間為七月廿六日、八月廿三日，國民黨團書記長王鴻薇質疑說，柯建銘是中選會的太上皇了嗎？要求檢調去調查中選會有無洩密勾結。中選會回應，區域立委罷免案目前尚未有依法正式宣告成案者，選務機關不評論各界自行推估的投票日期。

王鴻薇：柯是中選會太上皇嗎

柯建銘發文表示，大罷免要大成「宮」，非加倍努力不可。端午憑弔屈原，愛國之士對賣台、舔共、叛國的藍白立委，豈可不罷免之？非罷不可，就在七月廿六日、八月廿三日。

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王鴻薇質疑，現在所有的人都不知道罷免的投票日期，尤其像他們這些被連署罷免的立委都還要拜託支持者在七、八月儘量不要出國旅遊，要記得出來投票。但柯建銘卻直接代替中選會宣布七月廿六日與八月廿三日就是投票日，「難道中選會主委李進勇晚上都是在跟柯建銘報告的嗎？」難道柯建銘已經做為中選會的太上皇了嗎？要求檢調去調查中選會有沒有洩密和勾結的問題。

沈伯洋酸：這是數學不是通靈

國民黨立委許宇甄也批評，柯代替中選會宣布投票時間，凸顯中選會不再是獨立機關，而是民進黨附隨組織。柯的存在，已不是民進黨團幹部的代表，而是立法院亂象的起源。

民進黨立委沈伯洋說，「這是數學，不是通靈、不是施壓。」二階提案在五月初送件，依選罷法必須四十天內完成審查， 約六月十一日左右有結果，每案日期不同；根據第八十七條，投票日應落在公告後廿至六十天 ，因此投票日落點為七月二日到八月十一日之間。他說，以中間值四十天推估，投票日通常在週六，快一點七月十九日、慢一點八月二日，並考慮七月初的漢光演習，合理預估投票日為七月廿六日。

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