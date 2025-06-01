三階催票 雙北罷團大串連

全台大罷免活動將進入第三階段，雙北所有罷團昨集結北市，呼籲民眾第三階段要出門投下同意罷免票。（記者方賓照攝）

2025/06/01 05:30

花蓮罷傅民團誓師 車站舉牌籲遊子站出來

〔記者甘孟霖、花孟璟／綜合報導〕大罷免如火如荼進行，各罷團也把握端午節連假催票，雙北八個罷免國民黨籍立委團隊昨集結北市，盼能延續氣勢，讓更多民眾了解台灣面臨的現況，進而願意在第三階段出門投下同意罷免票；針對二階安全門檻尚未達標的外縣市團隊，也持續提供陸戰支援。

持續發聲 爭取中間選民支持

罷免王鴻薇「山除薇害」、罷免葉元之「板橋大刪元」、罷免洪孟楷「罷洪刻不容楷」，罷免李彥秀「港湖除銹」、「港湖罷秀」，罷免賴士葆「文山退葆」、罷免徐巧芯「剷除黑芯」、罷免羅智強「台灣出來罷」昨集結台北市南京東路五段，舉行「端午連假不打烊，三階罷免大串連」記者會。

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「山除薇害」發言人伊碇罷說，公民團隊沒有國民黨的政治紅利、地方資源，進入第三階段，更可能面對國民黨擾亂國家行政程序阻撓，但全國團隊串連就有強大力量，這也是為何要站出來發聲。

他說，第二階段承接第一階段，團隊站上街頭讓選民知道公民團體在做什麼，要關心立院有人在制定親中法案；第三階段除了所有罷團要連結之外，也會有更多活動，讓民眾了解關心政治是每個人生活之間的事情。

「剷除黑芯」發言人Roger說，第三階段會持續掃街、擺攤，更重要的是要爭取中間選民的支持，讓大家知道，全台灣有一二○多萬人出來連署，不是吃飽太閒。

「板橋大刪元」發言人茉莉提及，國民黨已經備戰第三階段，現在很多好點位都立起看板，團隊歡迎所有理念相同的政黨、個人提供支援。

花蓮罷團：加油聲變多了

罷免花蓮縣立委傅崐萁的罷團昨天也舉行誓師大會，包括罷傅精神領袖「葉霸」葉春蓮老師也出席。「曙光花蓮」志工、海洋主廚愛爾文說，端午節連假趁花蓮車站來往遊子最多的時間，到車站舉罷免手牌，呼籲三階段投票要一起站出來。

罷免傅崐萁二階段連署於五月二日送出，初估本月中旬罷免案將正式宣告成立，傅崐萁最近勤跑各紅白帖、傳統市場掃街，甚至連社區土風舞等小型活動都會去，花蓮街頭這兩天也立起國民黨花縣黨部署名的反罷免看板。但愛爾文說，明顯感受到「花蓮風向變了」，雖然還是有人來嗆支持傅崐萁，但加油聲明顯變多，願意露臉的人也多了。

罷免花蓮縣立委傅崐萁的罷團昨舉行誓師大會，呼籲花蓮人三階段投票要一起站出來。（記者花孟璟攝）

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