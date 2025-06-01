大罷免進三階 藍估恐掉3+5席

國民黨內人士評估，未來可能被罷掉的藍委以桃園市立委涂權吉（左起）、新北市立委葉元之、台東縣立委黃建賓三人最危險。（資料照）

2025/06/01 05:30

涂權吉、葉元之、黃建賓最危險 徐巧芯、王鴻薇、牛煦庭、鄭正鈐、羅廷瑋告急

〔記者施曉光／台北報導〕藍營罷綠機會渺茫，卻有卅一席國民黨立委面臨罷免危機，國民黨內人士昨日評估，未來可能被罷掉的藍委大概會有「三＋五」席。策略上國民黨不能只訴求藍、綠對決，而要訴求「反綠」，「反綠的白才會進得來」，反罷動力也會比較大。

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將引進白的力量 聯手反綠

由於國民黨罷免民進黨立委的二階連署，恐都難以達到送件標準，黨內人士指出，接下來的大罷免恐怕只有反罷的守勢，但要催出不同意罷免票，空戰若只操作藍、綠對決，國民黨一定會完蛋，必須訴求「反綠」，讓白的力量介入反罷。

他認為，藍營必須持續操作任何事情都是民進黨執政的錯誤，並強調政黨制衡，向反綠選民訴求如果民進黨贏得大罷免，將掌握國會過半，就會造成一黨專制局面。

至於陸戰方面，這位人士表示，國民黨接下來只能依賴地方派系，因為國民黨黨務組織體系自從司法單位搜索後，已經面臨崩解，各地黨工所有連結的義務幹部，以及再連結到下線的催票黨員與支持者脈絡早被弱化，因為黨工這條線已經被司法單位切斷了，無法再像過去用LINE等通訊軟體傳達就能落實執行上級任務。

不過，這名人士也說，派系是否支持反罷，要視派系有無自覺介入，或採取置身事外的態度，一般而言，若有派系支持的區域立委，應該幾乎不會有事，危險的都是那些沒有派系支持的立委。

派系支持者 應能度過危機

據評估，未來可能被罷掉的藍委大概會有「三＋五」席，分別為桃園市立委涂權吉、新北市立委葉元之、台東縣立委黃建賓三名最危險的「基本咖」，以及危險度不低的台北市立委徐巧芯、王鴻薇，桃園市立委牛煦庭、新竹市立委鄭正鈐、台中市立委羅廷瑋五人。其中徐巧芯、王鴻薇、牛煦庭就是沒有派系組織盤的立委，而涂權吉是本來就弱，鄭正鈐在地方結構上也偏弱，除了與議長系統關係不太OK，加上新竹市藍、綠、白各有山頭，如果鄭被罷掉，民眾黨就很有想像空間，至於羅廷瑋雖然是里長出身，但本身沒有結盟，危險度頗高。

此外，黨內也評估，各地被罷藍營立委的選區當中，綠營基本盤約佔四成左右票源，若以七十％的投票率計算，估可開出三成的同意罷免票，而合計佔六成左右基本盤的藍、白兩黨，若能充分合作，成功催出一半以上的投票率，就有很大的機會挫敗同意罷免的一方。

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