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    美防長促亞太盟邦加強軍備 專家：戰略、利益、軍事與盟國深化整合

    川普政府上任後重返印太時間軸

    川普政府上任後重返印太時間軸

    2025/06/01 05:30

    〔記者方瑋立／台北報導〕美國國防部長赫格塞斯昨於新加坡「香格里拉對話」演說，示警中國侵略台灣的威脅可能已迫在眉睫，並呼籲亞太盟邦提高國防支出，以加強對中國的區域嚇阻。對此，國防院國防戰略暨資源研究所所長蘇紫雲指出，這不僅是對印太戰略的強化呼籲，也是美方將台灣列入印太戰略核心盟國的重要訊號，台灣應認清「自助才有人助」，進一步從戰略、利益與軍事層面和盟國深化整合，建立共同安全圖像。

    台灣展現自衛決心 爭取友盟相挺前提

    蘇紫雲昨受訪表示，台灣若要回應美國「重返印太」的倡議，重點不應只是表面軍費提升，且是戰略觀念的調整。他強調，台灣增加軍費支出並非為了討好美國或其他國家，因為防衛本來就是自身責任，正如總統賴清德所承諾，將國防預算提升至國內生產毛額三％、國防部長顧立雄提出二○二七年前達成「高戰備」，皆顯示台灣已展現自我防衛決心，而這正是爭取盟友支持的前提。

    他說明，美方早於川普首任政府時即要求盟國負擔更多國防責任，包括日本、韓國增加駐軍費，北約提高防務支出，而「川普二．○」時代則明確納入台灣，除反映美方已間接將台灣列為主要盟國，也顯示從美國賺取更多順差，就應該合理分擔更多安全防衛責任的基本邏輯。

    面對區域威脅升高，蘇紫雲表示，台灣應從三面向深化與盟友的合作：第一是戰略層面，包括如法國總統馬克宏這樣過去少談台海的國家，現也開始呼應美國，將台灣安全列為關鍵議題，代表國際視角已轉向印太；第二是利益層面，凸顯台海周邊航運佔全球五十一％，其中往歐洲與北美航線各佔二十六％與二十五％，足見台灣安全已非區域議題，而是牽動全球供應鏈與共同利益；第三則是軍事層面，應持續擴大與盟國間的情報交換及「有默契」的軍演協作。

    把握機會 與友盟建構「共同安全圖像」

    此外，蘇提及，英國近期派遣「威爾斯親王號」航艦戰鬥群進入印太，戰鬥群指揮官更表明不排除穿越台灣海峽，顯示英、法等歐洲國家正全面認知台灣及周遭海上生命線的重要性，開始積極應對中國威脅。

    蘇紫雲強調，台灣應將戰略地圖釐清，除強調民主自由價值外，更應以共同生存與利益為核心，把握此機會與民主友盟建構「共同安全圖像」，如此其他軍事合作的方式，就只剩下技術問題。

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