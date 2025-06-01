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    國台辦培訓台青 教小紅書直播帶貨

    中國國台辦近期在溫州舉行「台青電商培訓營」，訓練台灣年輕人小紅書運營、短視頻創作。（路透）

    中國國台辦近期在溫州舉行「台青電商培訓營」，訓練台灣年輕人小紅書運營、短視頻創作。（路透）

    2025/06/01 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會日前指出，中共培訓台灣網紅，至少四、五年前就開始。根據掌握，浙江省為中共培訓台青重點基地，自二○二○年舉辦「千名台青主播培養」計畫以來，國台辦最近更在溫州舉行「台青電商培訓營」，訓練台灣年輕人小紅書運營、短視頻創作。學者示警，中共會藉跨境電商、直播帶貨，以金錢收編網紅，來達到統戰效果。

    運用新媒體 打造網紅達人

    據了解，中共官方從五年前開始擴大籌辦網紅、電商直播主培訓活動，並運用新媒體做為對台統戰宣傳管道。

    杭州市台辦於二○二○至二○二二年間舉辦「千名台青主播培養」計畫，包括溫州、杭州、廈門等地，近年也辦過多場兩岸直播主大賽，部分中共扶植的「網紅達人」已擁有上百萬粉絲。

    根據中媒報導，為促進兩岸融合，由國台辦海峽經濟科技合作中心主辦、溫州市台辦協辦的「二○二五台青電商培訓營」，五月廿二日在浙江工貿職業技術學院舉行。為期六天的培訓營，涵蓋小紅書運營、短視頻創作，致力提升台灣青年電商技能並轉化成果。

    在福建方面，中共在廈門北站雙創基地組建新媒體部，召集專業導師為台灣年輕人進行培訓，當地官方以「海峽兩岸青年網紅主播大賽」為基礎，在集美創立「廈門兩岸青年直播電商就業創業基地」；在連江縣，自去年起開設「兩岸青年直播電商培訓」，網紅打造、直播帶貨為課程重點。

    值得注意的是，不僅台辦單位培訓台青，在福州舉行的「二○二五青創創業導師認證培訓工作」，由「共青團」福州市委員會指導，該單位亦培訓台灣網紅開設視頻號，建立個人IP形象。

    穿插中共用語 搞無形統戰

    高雄科技大學科技法律研究所教授羅承宗受訪表示，跨境電商已成中共收編台灣網紅的利器，在此結構下，會加入統戰的元素，培養台灣的網紅帶貨。羅分析，「網紅帶貨」在中國是非常成熟的市場，利用台灣臉孔帶貨，一方面銷售量可以更好，更可藉此以金錢收編網紅，幫中共達到它想要的效果。

    「平時是商業利器，戰時可轉換成軍用！」羅強調，台灣網紅直播帶貨，中間可能穿插一些中共宣傳用語，在無形之中影響台灣人對政治的判斷，這就是中共為何要培養台青電商。

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