中共統戰瞄準網紅 立委：應修法規範

中共對台統戰觸角伸向台灣網紅界，陸委會坦言目前無法可管。民進黨立委沈伯洋認為，修法可著重事後規範，例如在「反滲透法」明定更完善的懲罰態樣。（記者劉信德攝）

2025/06/01 05:30

著重事後管理 「反滲透法」明定更完善懲罰態樣

〔記者陳政宇／台北報導〕中共對台統戰手法不斷翻新，近年更將觸角伸向台灣網紅界，透過培訓、金援甚至提供落地招待等方式，我國現行法制漏洞引發討論。民進黨立委認為，修法可著重事後規範，例如在「反滲透法」明定更完善的懲罰態樣，資訊揭露亦能提升民眾的警覺性，並呼籲政府啟動跨部會聯防，追查金流、依法究責。

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啟動跨部會聯防 追查金流

中國浙江省統戰部官員爆出邀台灣網紅赴中發展，而陸委會坦言目前無法可管。民進黨立委沈伯洋受訪表示，網紅畢竟是一般民眾、而非公務人員或民意代表，難以強制要求其赴中行程「事前」報備；但若網紅在中國期間接觸黨政軍人士，並簽訂協議或有利益交換，這部分就需特別留意，「事後」規範是較可行的途徑。

沈指出，現行兩岸人民關係條例第三十三條之一已規定許多行為需經陸委會核可，而教育部、文化部、以及未來的運動部等部會，可針對其主管的對象及交流活動，建立相關申報機制和行為準則，事先告知與中共黨政軍接觸時的禁止行為；因此，陸委會對網紅的管理能量，明顯相對不足。

針對可能的修法方向，沈伯洋認為，若網紅收受中國資金並介入台灣選舉，現行「反滲透法」已能處罰，未來可進一步規範相關懲罰態樣，包括網紅簽署協議或備忘錄等，其內容可能與干預選舉或破壞民主有關。

資訊揭露 提升民眾警覺性

民進黨立委林楚茵進一步揭露，中共利用台灣民主社會對言論自由的保障，藉「福建網絡」系統性滲透台灣媒體、資助網紅赴中旅遊等，已是全面滲透。而中共培訓與金援網紅是兩種不同層次，一是提供器材、設備，甚至傳授拍片、吸引粉絲、經營社群媒體的know-how，將素人培育成知名網紅；二是針對本身已具備流量網紅，中國直接提供金錢或落地招待，請他們宣傳「好山好水」。

林認為，當這些網紅試圖為中國美化形象時，法規層面難以過於強硬管制，而資訊的揭露就非常重要，未來或可透過修法，提升置入性內容的透明度，「相信台灣民眾接觸到這些訊息時，自己會有所警惕。」

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