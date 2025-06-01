首波原民立委陳瑩、伍麗華未送件 藍營罷綠 15人評估全摃龜

國民黨發動罷免15名民進黨立委二階連署送件截止期限，自昨起至6月24日止，據藍營評估，恐怕沒有一件罷綠案可以達標，黨內質疑黨主席朱立倫的聲浪愈發明顯。（資料照）

2025/06/01 05:30

〔記者李文馨、施曉光、陳政宇／台北報導〕國民黨為反制大罷免，發動對民進黨立委的罷免連署，迄今尚無具體進展。中選會宣告，昨天第二階段連署送件截止的民進黨原住民立委陳瑩及伍麗華的罷免案，未於法定期限內送件。國民黨發動罷免十五名民進黨立委二階連署送件截止期限，自昨起至六月二十四日止，據藍營評估，恐怕沒有一件罷綠案可以達標。

送件至6/24止 可能無一件可達標

據中選會資料，十五位民進黨立委罷免案，最早截止的陳瑩、伍麗華為五月卅一日；蔡其昌、何欣純六月六日；吳思瑤、吳沛憶六月七日；蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘六月八日；王定宇、林俊憲六月十日；黃捷、許智傑六月十四日；李坤城六月廿三日；陳俊宇六月廿四日。

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中選會表示，截至昨天下午五時卅分之前，未有陳瑩、伍麗華罷免案二階連署送件至選務機關，依公職選罷法規定，逾期即不予受理。

伍麗華表示，從一階這麼多的死人連署，到二階連署不成功，就代表原住民族人不接受這種不正當的罷免。陳瑩也說，這不僅是民主程序的勝利，更是民意對原住民族尊嚴的捍衛。

喊以罷制罷 質疑朱立倫聲浪起

針對陳瑩、伍麗華罷免案無望，國民黨人士坦言，自從屏東縣黨部遭搜索，相關連署作業幾已中斷。

國民黨中央喊出「以罷制罷」，卻始終未見成效，黨內質疑黨主席朱立倫的聲浪愈發明顯。昨傳出聲明退出領銜的藍營罷免民進黨台北市立委吳思瑤案領銜人張克晉曾撰聲明，直接點名朱立倫「一再誤判情勢」，做出錯誤決策。對此，黨務人士表示，國民黨至今仍持續在第一線協助進行罷綠連署作業，全力以赴。

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