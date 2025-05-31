防杜中共「灰色作戰」》政院通令各機關 軍公教禁持中國居住證

行政院日前通函各機關及地方政府，現職軍公教人員不得申領持用中國居住證。若申領持用居住證也未在清查時據實以告，經發現後應由各用人機關（構）學校本於權責處置。 （資料照）

2025/05/31 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕政府二月起專案清查軍公教有無持領中國證件情況，行政院日前也通函各機關及地方政府，現職軍公教人員不得申領持用中國居住證；若申領持用居住證也未在清查時據實以告，經發現後應由各用人機關（構）學校本於權責處置。

若有違者 各機關「權責處置」

政府專案清查軍公教人員有無持領中國證件情況，首波針對核心的軍公教人員，第二波清查以地方公教人員為主，陸委會主委邱垂正日前透露，已完成「具結」卅七萬一二○三人，佔九十九．三％，其中有兩人領取中國身分證、七十五人有中國居住證，均已註銷完畢。

請繼續往下閱讀...

行政院函文強調，按照中方規定，申領持有中國居住證須於中國求學、工作或居住一定期間，因此申領持用該證，與台灣現行法令要求軍公教人員對國家忠誠義務，顯然相悖。軍公教人員依法負有效忠國家義務，並應遵守國家政策及法令，積極考量國家整體利益，採取一切有利國家的行為與政策。

政院指出，為積極防杜中國推動兩岸人民身分認定的「灰色作戰」、破壞「兩岸單一戶籍制」及摧毀兩岸人員交流秩序，政府無法容任中國以濫發居住證方式誘使台灣軍公教人員申領持用，從而混淆台灣軍公教國家認同，更不允許現職軍公教人員配合中國對台統戰作為，對台灣國家安全與社會安定產生威脅，因此通函禁止現職軍公教人員申領持用中國所發居住證。

二月已開始清查至今，行政院為何近日才通函各機關？官員解釋，因為清查時，有人主張居住證並不算中國身分證件，因此有必要透過管理軍公教的行政院，發函給各機關統一說明，讓清查有所本，也可順利推動第二波清查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法