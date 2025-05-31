本報「官我什麼事」專訪》馬士元：強化關鍵基礎設施自救力

內政部次長馬士元接受本報「官我什麼事」專訪時表示，內政部正在盤點汰舊但堪用的消防車、救護車，以加強防護關鍵基礎設施。 （記者黃筠軒攝）

2025/05/31 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕結合政府、民間之力的全社會防衛韌性，為賴政府執政重中之重。內政部次長馬士元接受本報「官我什麼事」專訪時表示，替代役角色已改變，內政部正在爭取成立三級機構，將「替代役訓練及管理中心」法制化；並評估保留汰舊消防車、救護車，強化關鍵基礎設施自救力。

替代役訓練中心 力促法制化

馬士元說，役政署於兵役改革前被降編為役政司，但自二○二四年起，國軍恢復一年期的義務役，替代役役期也隨之調整。他指出，依現今的訓練量能估算，台灣每年約有一萬一千多名役男入伍，配合國防兵力的改革、民防及社會韌性的調整，替代役的角色也有所改變。

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面對替代役角色轉型，馬士元指出，內政部正向行政院爭取將任務編組的「替代役訓練及管理中心」法制化，升格為三級機構；另外，為增加訓練場地，內政部希望與面臨招生困難、尚未退場的大學合作，提供經費使用校地進行替代役培訓，甚至開闢新的管道，讓役男服役期間也有進修空間。

此外，為強化關鍵基礎設施自救能力，馬士元表示，正考量將汰舊但堪用的消防車、救護車分散至關鍵基礎設施，並透過強化培訓防災士、台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）等，訓練人員操作退役車輛及其裝備的能力。

馬士元並提到，近日有網軍在社群操作散布「發生戰爭是否投降就好」的想法，他強調，民眾對戰爭不能抱持天真的想法，一旦台灣被侵略，每個人的生活和命運都會面臨巨大改變，「不戰而降」絕對是個不好、錯誤的概念。而全社會防衛韌性的重要任務就是「嚇阻」，讓境外敵對勢力知道侵略台灣不是一件容易的事，同時建立政府與民間的信任關係。

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