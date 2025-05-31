共軍第一島鏈蠢動、美兩航艦打擊群緊盯》專家：北京對外展示強硬 掩飾內部鬥爭

中國解放軍航艦編隊近日分別於南海、東海等第一島鏈海域周邊蠢動，被解讀為中共將舉行大型挑釁性軍演的前兆；美軍「華盛頓號」（CVN-73）航艦（見圖）、「尼米茲號」（CVN-68）航艦打擊群亦分別於區域內緊盯共軍動態，形成美中印太對峙情況。（取自U.S. 7th Fleet臉書）

2025/05/31 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕中國解放軍航艦編隊近日分別於南海、東海等第一島鏈海域周邊蠢動，被解讀為中共將舉行大型挑釁性軍演的前兆；美軍「華盛頓號」（CVN-73）航艦、「尼米茲號」（CVN-68）航艦打擊群亦分別於區域內緊盯共軍動態，形成美中印太對峙情況。對此，國防院國家安全研究所研究員沈明室研判，中共此行動可能是內部政治不穩的反射動作，藉軍事演訓對外展示穩定與強硬，實則意圖掩飾內部鬥爭。

沈明室表示，早在端午節前各界就預判共軍將藉節慶進行大規模演訓，近期共軍活動確實與此吻合。他分析，「遼寧號」航艦近期出現在台灣東部海域，搭配每日不同規模的共機、共艦出動量，顯示中共或有進行未命名聯合軍演的企圖，但對外卻僅以「年度例行」稱呼，亦未公布演習名稱與科目。

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沈明室：共軍高層動盪頻仍 軍心不穩

沈認為，中共此舉背後第一目的仍是針對台美，延續過往透過軍演加強施壓的策略；但第二個更重要的動機，是因中共軍隊高層近期動盪頻仍，除何衛東、苗華落馬外，東部戰區司令員林向陽、西部戰區司令員汪海江、北部戰區司令員黃銘等接連傳出被調查或失聯，內部權力鬥爭風聲鶴唳，北京更需要透過在外展現強勢，以掩蓋內部不穩，避免外界認定解放軍內部鬆動，並進一步誘發外部事件 。

沈明室表示，中共中央軍委副主席張又俠近期獨自現身訓練觀摩活動，也透露出中共內部動盪未止，但仍須在表面上維持軍隊「正常」的考量。此外，中共國防部長董軍缺席新加坡香格里拉對話（Shangri-La Dialogue），也反映中共現階段更關心內部穩定，而非是否與川普政府恢復常規性的交流對話。

對於後續態勢是否升高，沈研判，中共目前首要關注的是即將召開的二十屆四中全會，在權力結構尚未底定前，不太可能對外發動大規模軍事行動，除非習近平決定「魚死網破」，否則其戰略將偏向對外強勢但避免擦槍走火，持續透過軍事演訓壓制外部觀感。

沈明室指出，二○二二年美國聯邦眾議院前議長裴洛西訪台後引發共軍實彈封鎖演習，是中共藉軍事手段穩固內部的經典範例，如今若無同等事件發生，共軍即使高調演訓，實則亦會避免升高衝突，確保四中全會順利召開。

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