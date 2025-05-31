美官員喊話台灣在野黨勿擋國防投資 立委：杯葛1500億韌性預算恐衝擊信任

民進黨立委王定宇表示，美國等盟友高度關注台灣在二○二七年前的防衛強化，若藍白兩黨堅持杯葛「國土安全防衛韌性提升」一五○○億特別預算，不僅國安受損，也恐動搖盟友對台防衛決心的信任。 （資料照）

2025/05/31 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕外媒昨引述美國官員指出，美方擬將對台軍售規模「輕鬆超越」川普第一任期，同時也呼籲台灣在野黨勿阻擋政府將國防預算提高至GDP三％政策。對此，民進黨立委王定宇表示，美國等盟友高度關注台灣在二○二七年前的防衛強化，若藍白兩黨堅持杯葛「國土安全防衛韌性提升」一五○○億特別預算，不僅國安受損，也恐動搖盟友對台防衛決心的信任。

王定宇：盟友盼台有強烈自我防衛意志

王定宇受訪認為，華府已明確表達對台軍售將「質與量雙升」，重點包括不對稱作戰能力、即戰力建構、聯合演訓，以及現代化訓練，這建立於盟友對台灣有強烈自我防衛意志的期待上，若台灣內部展現不出對國防投資的決心，「為什麼別人要比你在意自身的安全？」

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王指出，總統賴清德上任後已宣示年度國防預算將突破GDP三％，且不排除提出五年期的特別條例與預算。然而在野黨不僅刪凍國防年度預算，更揚言將杯葛「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」中涉及國防部與海巡署的一五○○億元規模特別預算。

據立法院統計，目前已有約八五六億元國防預算獲解凍。不過，國造潛艦後續艦的十億元預算，仍因「海鯤號」尚未完成海測，尚未能依條件向立院院會專案報告，這也是單一預算解凍須送院會層級專報的罕見案例。

王定宇說，近期國會訪問團赴美期間，美方不論行政部門、國會或國防部，皆對我國國防預算表達關心；同時，友盟官員訪台期間，也相當關注我國特別預算能否順利通過。他指出，當藍白立委對中唯唯諾諾、對台國防安全視若無睹，人民對國家安全的憂心當然展現於如火如荼的「反共護台大罷免」運動上。

「勿口說支持海巡 卻想方設法砍預算」

針對在野黨以韌性預算與關稅無關為藉口，王透露，國會訪問團日前赴美與美國商務部、國安會、國防部等政府高層會晤期間，每場會議皆提及兩國邊境機關應對中國灰帶威脅等海巡合作事項，因此增強韌性絕對與美台關稅談判有關，若不清楚，應向在場的立委求證，不要口說支持海巡、卻想方設法拿掉預算。

王定宇強調，希望在野黨瞭解國家安全應超越黨派，唯有展現國家利益優先，對內才能讓民眾安心，對外則自助而後人助。

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