川普擬擴大對台軍售》學者建議：爭取在台設軍工產線 建構戰時後勤

2025/05/31 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕美國川普政府有意提升對台軍售規模，外媒稱將「輕鬆超越」川普第一任期的水準，以強化對中國的嚇阻力。台灣安保協會副秘書長何澄輝昨強調，比起屬於長期投資的大型載台，更應優先強化精準彈藥、火砲彈藥的數量與產能，亦應積極爭取美方協助於台設置生產線，以建構戰時自給的後勤體系。他直言，中國侵台恐採「低烈度消耗戰」，台灣必須從彈藥的儲量、產能，以及通訊與電戰系統等層面建立持續作戰的韌性。

中國侵台 恐採「低烈度消耗戰」

據公開資料，美國總統川普第一任期共批准十一筆對台軍售案，總額一八七．六三億美元（約五千六百億台幣），其中亮點是六十六架F-16V戰機、一○八輛M1A2T戰車；拜登政府則自二○二一年起批准廿一項對台軍售，總額約八十四億美元（約二千五百億台幣），涵蓋NASAMS防空系統、自殺型無人機、AIM-120先進中程空對空飛彈、Link-16數據鏈升級等。外媒報導指稱，美方計劃未來四年進一步擴大對台軍售規模，以加強對中嚇阻力道。

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精準彈藥數量與產能 優先強化

何澄輝表示，面對中國可能以拖長戰線消耗我及友盟精準彈藥數量，台灣應優先擴充各式彈藥產線，如M114一五五公厘榴彈砲、六三式一二○公厘迫砲、海馬士火箭彈等，並提升彈藥與火砲庫存量。他指出，目前台灣採購的ATACMS戰術飛彈僅八十四枚，面對大規模登陸或封鎖戰術遠遠不足，除應增加數量外，也可向美方爭取購入新一代射程可達八百公里的PRSM精準打擊飛彈。

他並建議，仿效F-16V維修中心模式，透過軍事投資等方式，鼓勵美廠直接在台設立生產線或據點，更有助於戰時持續補給，不必強求技術轉移，但若能確保在地供應鏈，將大幅強化台灣防衛韌性。

除了彈藥與產能，何澄輝也強調資訊作戰能力的落差。他指出，台灣陸軍至今未與海空軍接軌「戰場共同圖像」，戰術通訊與資訊系統應優先升級；另反無人機、電戰裝備、戰術雷達等方面也應持續精進，視為優先整建項目。

至於外界關注F-35、神盾艦等先進載台，何澄輝認為，這類投資雖具長期價值，但成軍需時五至十年，優先程度次於即時強化現有雷霆二○○○、擴增海馬士系統至六十輛等，增強持久戰的「即戰力」，才是現階段的重點。

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