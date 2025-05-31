焦點評論》惡砍預算莫再歹戲拖棚

藍白若不改變全面輾壓綠營的惡質本性，不尋求朝野和解、一味杯葛，持續無視於行政院的各項施政與計畫，這就得靠「大罷免治百病」。（資料照）

2025/05/31 05:30

記者鍾麗華／特稿

立法院胡亂凍刪今年度中央政府總預算，民眾黨團總召黃國昌當初揚言「保證刪到讓國人有感」，藍白揮刀亂砍的大戲發展至此，果然大家都有感。民進黨政府勒緊褲帶，國民黨執政縣市串連哭窮，行政院長卓榮泰盼解套，前天喊出追加預算，但藍白立委仍在叫板，歹戲拖棚，一本爛帳何時才能算清？

立法院在今年一月針對總預算通過通案刪減決議，要求行政院「自行刪減」六三六億元。中央已被大砍一四三九億元，六三六億元要刪哪個部會的預算？行政院左右難為，最後決定全數從地方的一般性補助款刪減，各縣市平均刪減廿五％。

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行政院這項決定，也攸關明年度總預算編列。因為藍白強修「財劃法」，從中央挖走三七五三億元移給地方，還規定中央對地方的一般性補助款，「不得少於修正施行前一年度預算編列數」。因此，明年一般性補助款編列，是今年原編列的二五○一億元？還是扣掉六三六億元後的一八六五億元？行政院不得不精打細算。

事實上，去年一月選後至今，藍白藉由掌握立法與預算審查權，癱瘓民進黨政府施政與財政，緊掐行政權，從財劃法、總預算，到調高警消退休俸的「警察人員人事條例」、未評估對產業衝擊的「紀念日及節日實施條例」，再到即將在立法院闖關的普發現金一萬元，連行政院上月提出四千一百億元的強化安全韌性特別條例草案，藍白已漫天喊價、磨刀霍霍。

雖然高雄市長陳其邁呼籲行政院跟立法院協調，解決地方補助款的問題，但卓揆二月為總預算案與立法院長韓國瑜會面尋求解方，在美國祭出關稅戰後，也邀請立法院朝野黨團到政院共商國是，還為四千一百億元的特別預算拜會朝野黨團，絲毫未見成效，藍白兩黨持續叫戰。

解鈴還需繫鈴人。藍白若沒毀憲亂政、胡亂刪減總預算，地方補助款也不會受影響。藍白若不改變全面輾壓綠營的惡質本性，不尋求朝野和解、一味杯葛，持續無視於行政院的各項施政與計畫，這就得靠「大罷免治百病」。

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