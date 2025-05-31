補助款統刪》國民黨團：認同陳其邁建議兩院協調 不接受政院追加預算理由

國民黨團書記長王鴻薇昨表示，政院不能要立院一定得同意追加預算否則就砍地方補助款，在野黨不會接受。（資料照）

2025/05/31 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕行政院統刪對地方的一般性補助款，再拋出要追加預算六三六億元，引發地方政府和在野黨立委不滿。高雄市長陳其邁呼籲行政院跟立法院協調解決方案，國民黨團書記長王鴻薇昨表示，陳的說法，她可以接受，但政院不能要立院一定得同意追加預算否則就砍地方補助款，在野黨不會接受。

批政院把地方政府當肉票

王重申，地方一般性補助款是法定義務支出，政院不能去砍，而且這些都已編入地方年度預算。至於政院說要追加預算，其實立法院長韓國瑜早就提過，在野黨也說窒礙難行都可以追加預算，政院自己斷然拒絕還要提覆議。

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王鴻薇說，陳其邁的說法，她個人可以接受，本來行政院和立法院就可以再去協調，但行政院不能用立法院一定要同意追加預算的理由，否則就去砍地方的一般性補助，這就是把地方政府當肉票，「那我們就不會接受」。

王指出，行政院要追加預算，但追加到國防的部分，讓她覺得很奇怪，不足的科目才要追加預算，但政院好像都可以隨便混在一起，想編什麼就編什麼，那是不對的。

國民黨立委林沛祥表示，行政院真要有善意，有互信基礎的互動，那請先把刪掉的地方一般補助款補回來，再來討論追加減預算如何補政府目前不足的地方。

國民黨立委許宇甄表示，行政院砍完要給地方政府的一般性補助款，現在說可以用「追加預算」來彌補，但這筆錢得看地方政府聽不聽話、配不配合政策才能發下來。這不是單純的財政調整，而是拿人民的生活當籌碼，逼地方和立法院就範。

許批評，一般性補助款不該成為行政院用來懲罰、威脅地方政府的籌碼，更不該是用來逼迫立法院通過追加預算的政治手段，卓榮泰為了大罷免砍地方政府補助款的做法，不僅讓地方政府陷入財政不安，更完全違背了預算制度的基本原則，也踐踏了法治。

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