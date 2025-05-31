助攻三階投票 民進黨陸空作戰蓄勢待發

藍委罷免案將邁入第三階段，民進黨中央已在端午節前密令各罷區黨公職，準備全面啟動陸空作戰。圖為罷團「山除薇害」三階罷免宣傳活動。（資料照）

2025/05/31 05:30

〔記者陳政宇、施曉光／台北報導〕大罷免邁向最後投票的第三階段，如何提高戰力成為焦點。民進黨立委沈伯洋昨呼籲，罷免藍委案須緊扣「反共」主軸，建議黨中央也應從先前的協助，轉為與公民團體並肩作戰。據了解，民進黨中央已於端午節前夕下達密令，各罷區議員須提供看板點位、投入掃街、辦理座談會等，預計中選會六月初宣告首波成案後，全面啟動陸空作戰。

中選會宣告首波成案後 全面啟動

全台卅一件藍委罷免案，有十八案的二階連署數已跨越一三○％安全門檻，而馬文君及游顥案經地方選委會查對後正進行補件程序，其餘十一案亦持續衝刺連署。沈伯洋表示，民進黨於二階連署時，主要是在背後提供協助，但隨著進入三階投票，藍白兩黨已動員進行政治攻防，民進黨勢必得透過地方議員與罷團合作，例如共同舉辦說明會、站路口宣講或掃街等。

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針對三階投票日程，沈伯洋分析，若是無須補件的罷免案，預估將於七月底至八月初舉行投票；若須補件，可能與藍白所提出的兩項公投案綁在一起，於八月廿三日舉行。

黨內人士評估，預計中選會將在六月十日後宣告首波成案，民進黨尊重每個罷區的規劃，罷免行動原則上以公民團體為主；但不同於二階連署，三階面臨更大規模催票、時間緊縮等挑戰，全黨正盤整資源並投入協助。民進黨組織部則在端午節前夕致電罷區議員，下達提供看板點位及陸戰掃街等兩項工作指示。

據悉，民進黨中央已通知黨公職，為協助罷團加溫三階投票，各罷區議員須舉辦至少十場活動，包括座談會、茶餅會、街頭宣講、掃街等形式，茶餅會每場至少五十位、座談會一百位以上民眾參加，活動期程自罷免成案起至投票前一天。

罷瑤換將失敗 藍不放棄二階連署

至於國民黨發動的民進黨立委罷免案二階連署將於下週起陸續截止，包括立委吳思瑤罷免案的領銜人張克晉先前宣布退出後，藍營罷團遞出申請更換領銜人，遭中選會審核後宣布未達法定要件。但國民黨仍沒有放棄罷瑤，秘書長黃健庭前天參加台北市北投、士林區黨部的常委／書記聯席會議，以及北投區黨部例行委員會議，要求所有義務幹部要把握端午連假，繼續衝刺二階段連署工作。

藍營人士指出，雖然更換罷瑤領銜人失敗，但相關人士仍會努力透過管道嘗試連繫張克晉本人，希望爭取張克晉回心轉意，以期六月七日完成二階段連署送件。

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