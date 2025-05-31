南投罷團今辦端午茶會 力拚連署達標

南投罷免立委馬文君、游顥二階連署告急，罷團今將在民進黨縣黨部舉辦茶會衝刺補件。（記者劉濱銓攝）

2025/05/31 05:30

〔記者劉濱銓、張協昇／南投報導〕南投罷免國民黨立委馬文君、游顥二階連署書補件告急，「ALL罷馬」團體昨利用端午連假，頂著豔陽上街號召返鄉民眾響應連署；「去游除垢」團體今天將在民進黨南投縣黨部舉辦「世代團結守護南投—端午民主茶會」，號召鄉親踴躍連署，力拚補件順利達標！

籲返鄉遊子連署 衝高安全份數

「ALL罷馬」罷團表示，近日南投縣選委會爆出大量剔除「草簽」連署書後，支持者都憂心罷免二階補件會失敗，因此補簽與收件情況漸有好轉，但為避免再被刁難，補件安全份數從原本一千五百份調高至三千份，目前還缺九一七件。

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端午連假各地志工都走上街頭宣傳，無畏烈日站在路口舉牌，向返鄉民眾與路過鄉親宣講，並訴求「這次回來連署，下次回來投票」，希望支持者能踴躍響應，衝出更多連署書。

「去游除垢」罷團也遭南投縣選委會剔除四○九八份連署書，尚須補提六九三件才能達標，由於六月四日是補件截止日，罷團盼透過舉辦端午民主茶會，號召返鄉遊子連署。領銜人林敬桐表示，補件只有一次機會，補件不成功罷免行動即前功盡棄，籲請鄉親踴躍前來參與茶會並連署，攜手捍衛南投民主、守護台灣！

對於南投縣選委會遭罷團指控疑以戶政系統查詢民眾簽名資料，且審查連署書標準極度模糊，許多字跡清楚、資料正確的連署書都被主觀剔除，引發侵犯個資等違法濫權爭議，縣長許淑華昨出席活動時表示，她已不是南投縣選委會主委，一切以選委會先前的聲明為準。

民進黨南投縣議員沈夙崢抨擊指出，對於許淑華「甩鍋」毫不意外，但許雖非縣選委會主委，現任主委是縣府秘書長，兼任縣選委會總幹事的民政處長是許淑華任命，現在出了事，許難道不用出來向民眾交代，只想輕描淡寫帶過？

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