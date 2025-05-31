投縣審查連署爭議》中選會行政調查 6/3前說明

罷免南投縣國民黨立委馬文君、游顥二階連署爆發爭議，罷團質疑，有千份二階連署書因草簽遭剔除，並指選委會疑涉利用戶政系統查詢個資。（「去游除垢」罷團提供）

2025/05/31 05:30

縣選委會被質疑違法查個資

〔記者李文馨／台北報導〕罷免南投縣國民黨立委馬文君、游顥二階連署爆發爭議，罷團質疑，有千份二階連署書因草簽遭剔除，並指選委會疑涉利用戶政系統查詢個資。中選會昨表示，已於廿八日依法謹慎啟動實地調查，預估最慢六月三日前對外說明。

罷免馬文君團隊指出，罷馬二階連署書不合格有三八一七份，其中約有一千份是姓名草簽遭剔除；罷免游顥團隊也說，送出二萬三二三八份連署書，有高達四○九八件被剔除，其中有一七五○件因書寫不明、筆劃錯誤被剔除。

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南投縣選委會廿七日說明，馬文君罷免案姓名欄及簽名欄部分計刪除五七一筆，姓名欄的查對依連署人名冊填載資料，與戶役政系統登載的資料進行比對，如姓名、簽名與戶役政系統電腦姓名所載不同，則判定為書寫錯誤，簽名欄字跡過於潦草致無法辨識則會判定為書寫不明。

中選會：依法啟動實地調查

該說明引發輿論討論，南投縣選委會隨後發布新聞稿表示，所謂比對簽名或姓名潦草遭刪除，縣選委會強調依照查對作業須知，「書寫錯誤或書寫不明」必須剔除，與「潦草」無關；另外，縣選委會依規定是比對戶政系統登錄的姓名，不是比對「簽名」。

南投選委會剔除連署書引發關注，中選會昨表示，廿八日已啟動南投選務案的行政調查，預估實地調查最快需三日左右，實地調查須依法謹慎為之，有些項目則需逐張檢視，現在進行；隨後，還需要做成行政調查報告，預估會在六月二日或最慢六月三日以前對外說明。

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