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    路透：規模超過第一任期 川普政府 計畫擴大對台軍售

    川普第一任期對台軍售主要項目

    川普第一任期對台軍售主要項目

    2025/05/31 05:30

    〔編譯林家宇／綜合報導〕「路透」卅日報導，中國對台灣軍事施壓與日俱增之際，美國政府計畫擴大對台軍售規模，程度將超越川普總統第一任期，做為嚇阻北京的策略之一。與此同時，美方也施壓台灣的在野黨，要求他們不要反對增加國防支出。

    美方施壓台灣在野黨 不要擋國防

    美國官員預料，華府接下來四年核准的對台軍售，將超出川普二○一六至二○年第一任期的約一八三億美元水準；做為對照，拜登政府任內對台軍售金額約八十四億美元。

    鑒於川普曾主張台灣應支付美國防衛費及指控台竊取美國晶片生意，引發部分人士質疑美對台支持的堅定程度。路透分析，若華府確實提升對台軍售，能夠減輕外界對川普政府對台承諾的憂慮，但也會為當前緊繃的美中關係增添裂痕。美官員則表示，政府與川普自身的立場皆致力為台「提升強硬嚇阻力」。

    今年初台灣國會刪減預算的作法引發華府關切。為避免影響政府提高國防支出至國內生產毛額（GDP）三％，美官員指出，美方在台向反對黨嚴正傳達「別礙事」訊息，「這不是台灣的黨派問題，而是台灣的生存問題」。

    嚇阻中國 美台商討武器採購包裹

    美方正與台灣密切商討武器採購包裹，待預算確立後公布。新的軍售包裹預料會集中在飛彈、彈藥和無人機以及其他符合效益的方式，協助提升台灣面臨任何中國龐大軍力時的對抗機會。

    對此，中國外交部發言人林劍於例行記者會回應，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，中方堅決反對美國對台出售武器。

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