端午連假衝刺！「港湖除銹」做香包 喊驅5毒去5委

迎接端午節，罷團「港湖除銹」昨天舉辦手作香包活動，象徵驅逐「五毒」，也希望去除五位台北市國民黨立委。（記者甘孟霖攝）

2025/05/31 05:30

「山除薇害」赴台北龍舟賽現場發扇子 宣傳「刪一刪」不適任立委

〔記者甘孟霖、林承鴻／台北報導〕端午節連假昨天展開，也是各罷團加緊衝刺期。罷免台北市國民黨立委李彥秀團隊「港湖除銹」於地方辦理手作香包活動，象徵要驅逐台灣的「毒物」，同時預告下週六將舉辦二階謝票遊行；罷免藍委王鴻薇團隊「山除薇害」昨則至台北國際龍舟錦標賽會場為選手加油，並發放「同意罷免」扇子，除了可搧風消暑，也提醒不適任的立委要「刪一刪」。

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港湖二階謝票遊行 下週六舉辦

「港湖除銹」表示，端午節重要傳統習俗之一就是「驅逐五毒」，團隊推出親子香包手作活動，邀請在地居民同樂，並寫下對台灣未來的祈願；包香包不僅可以「去五毒」，還能夠保護居民身體健康，團隊也希望藉著這次與民眾同樂，可以「去五委」，成功罷免台北市的五位國民黨立委。

現場民眾也於香包上寫下對台灣的祈願，卅一歲張先生說，他寫下「小小多山的國家，永保安康」，台灣面積雖然不大，但有壯闊的風光與勤奮的人民，希望台灣能夠一路平安順遂，他可以長久住在這裡。

「港湖除銹」也預告，下週六下午，團隊將舉辦「港湖二階謝票大遊行」，進一步宣示罷免成功的決心。

台北國際龍舟錦標賽昨起於中山區大佳河濱公園登場，「山除薇害」昨上午集結志工前往比賽現場為選手加油，也發放「同意罷免」扇子，除了可搧風消暑，也提醒不適任的立委要「刪一刪」，為第三階段立委罷免宣傳。

備戰三階投票 罷團6月起宣講

其餘罷免藍委團隊，則陸續於選區站路口陸戰宣傳，並彙整資源、裝備等，備戰第三階段投票，預計六月起將陸續舉辦各類宣講活動。

罷免吳思瑤、吳沛憶 持續連署

此外，罷免綠委方面，罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」召集人賴苡任表示，還差六千份二階連署書，指下週有機會迎來轉機。團隊表示，法定門檻為二萬六千七百多份，目標則是三萬五千份，端午連假在捷運芝山、石牌站及周邊鬧區持續連署。

罷免民進黨立委吳沛憶團體「憶事吳成」目前收到破一萬份連署書，並在連署倒數約一週多推出專人到府收件服務，只要撥打服務專線一件就收；端午連假則在龍山寺、清水祖師廟等廟宇附近擺攤衝刺。對於連署進度，領銜人李孝亮表示，在最後關頭前什麼事情都有可能會發生。

罷團「山除薇害」昨前往台北國際龍舟錦標賽現場為選手加油，並發放「同意罷免」扇子宣傳。（「山除薇害」提供）

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