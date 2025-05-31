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    首頁　>　政治

    花蓮補助款縮水 民進黨：傅崐萁搬磚砸腳

    民進黨花蓮縣議會黨團昨請國民黨回去問傅崐萁如何補救。（記者花孟璟攝）

    民進黨花蓮縣議會黨團昨請國民黨回去問傅崐萁如何補救。（記者花孟璟攝）

    2025/05/31 05:30

    籲傅出面好好補救 藍營：不要羞辱花蓮人的怒吼

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕中央砍預算波及地方補助款，花蓮藍綠戰火延燒，前天有村長為此表示「花蓮獨立算了」，立法委員沈伯洋指出「不能怪村長發言，都是因為立委傅崐萁長年造謠」，國民黨花縣議會黨團昨回嘴「不要羞辱花蓮人的真心怒吼」。對此民進黨花蓮議會黨團總召張美慧說，解鈴還需繫鈴人，如果不是傅崐萁帶頭亂砍預算，不然也不會有這種結果，建議傅崐萁出面好好補救被刪減的中央預算。

    藍營：不要用預算要脅花蓮人

    國民黨花蓮縣議會黨團昨批評，沈伯洋說「中央給花蓮的補助款年年增加」，但事實是一一四年度各縣市被刪掉一般性補助款六三六億元，花蓮被砍掉將近四億，受影響包括長照補助、學校營養午餐、水電費 、校舍維護、好孕專車、鄉道及人行道維護等等，全數受到影響，村長的發言就是表達基層的心聲、是花蓮人民對不公平的中央政策的吶喊，要求中央不要用預算來要脅花蓮人，將中央「違法砍預算」由地方承擔。

    綠營：刪預算前都沒想過嗎？

    對此，民進黨議會黨團批評國民黨是「顛倒黑白」。黨團總召張美慧說，地方一般性補助款變少，原因正是傅崐萁總召在立法院主導，傅藉藍白兩黨席次優勢大砍中央總預算，造成中央可以運用的預算變少，地方補助款受到波及，「怎麼就不去問問你們傅總召，他的太太還是花蓮縣長」，刪預算前都沒想過嗎？

    張美慧：藍白把國家預算當戲耍

    張美慧說，傅崐萁為首的藍白黨團，將國家預算當戲耍，刻意「要刪的讓人民有感」、甚至還把刪預算成為立委間的比賽，但是在花蓮，許多建設及預算幾乎都靠中央補助，藍白大砍總預算的回力鏢打到花蓮了，完全是傅崐萁搬磚砸自己的腳，難怪傅在罷免二階段連署被超過三萬名花蓮人唾棄，這就是「有因有果、自食惡果」，建議傅崐萁出來面對並補救，包括通過政院追加減六三六億預算，而不是在地方因為擔心被罷免、鼓動地方村里長出來替自己的胡作非為背書。

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