藍邀李俊俋報告防制瀆職 綠營：尊重排案

總統賴清德今天上午視察海巡署第二巡防區，致贈海巡官兵端節加菜金。（記者林嘉東攝）

2025/05/30 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕監察院秘書長李俊俋、監委蘇麗瓊及林郁容接連爆出私用公務車爭議。立法院司法及法制委員會國民黨籍召委吳宗憲安排下週一（六月二日）邀李俊俋報告公務員瀆職相關議題。民進黨團幹事長吳思瑤昨直言，近期風波打擊監察院公信力，監院應拿出更好的改革方案，她尊重召委的排案，不分黨派一起嚴格檢視。

吳思瑤：一起嚴格檢視

監察院濫用公務車爭議連環爆，李俊俋涉嫌濫用公務車接送愛犬去做美容，蘇麗瓊被指控搭公務車看牙醫，林郁容則疑似動用公務車在非公務時間及非公務用途、接送親友往返機場。監察院副院長李鴻鈞發聲明說，六月二日起停止全體委職員工以個人身分使用公務車，至明年七月三十一日本屆任期屆滿為止。

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吳思瑤受訪表示，這一連串的風波，嚴重打擊監察院公信力、傷及監察院形象，李鴻鈞已出面向社會表達監察院會嚴格檢視、做一些禁止規範；監察院平常都是監督別人、整飭官箴，應當做為所有公務體系的表率。

吳說，這段時間的風波造成社會觀感不佳，令人遺憾，該檢討就檢討，各界就來正面觀察，監察院一定要拿出更好的正面表率給全體民眾。

司委會規劃下週一將邀請李俊俋、審計部審計長、司法院副秘書長、法務部長等人列席，就「如何落實清廉政府及公務員瀆職之態樣與防制」進行專題報告並備質詢。外界解讀，劍指李俊俋意味濃厚。

吳思瑤為此說，民進黨團尊重司委會召委吳宗憲的排案，至於是否有政治操作的可能性，當天詢答就可以看得到，在野黨立委此時當然會就此議題來加以發揮，但站在立委監督的職權上，黨團都尊重。

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