中國控我網攻 梁文傑：台灣才是受害者

陸委會發言人梁文傑昨表示，二○二四年台灣受到來自對岸的網攻數量每天二四○萬次，大部分是在政府機構。（記者陳鈺馥攝）

2025/05/30 05:30

〔記者陳鈺馥、陳昀／台北報導〕中國廣州市公安局日前公告，當地公司遭境外駭客組織網路攻擊，為台灣民進黨當局「豢養」的駭客組織所為。國台辦發言人陳斌華廿八日預告，中國公安機關將依法公開通緝，予以打擊。陸委會昨日駁斥，不知道他們指涉的是什麼，台灣受到對岸的網攻數量更多，二○二四年每天遭受二四○萬次攻擊，台灣才是最大受害對象。

國台辦：公安機關將依法公開通緝

陳斌華在國台辦記者會指控，近年來在「民進黨當局」支持下，台灣資通電軍頻繁對中國網路展開網攻竊密、台獨宣傳和系統破壞等活動，對中國網路空間安全等造成干擾，性質極其惡劣。下一步，中國公安機關將堅決維護國家安全和企業人民合法正當權利，依法對上述人員公開通緝，並藉助各類司法管道堅決予以打擊。

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陸委會發言人梁文傑對此表示，不知道他們指涉的到底是什麼，其實台灣受到來自對岸的網攻數量更多。二○二四年每天遭受二四○萬次攻擊，大部分是在政府機構，二○二三年每天一二○萬次，成長為兩倍，若要談網攻的話，台灣才是最大的受害對象。

衝熱搜榜首 國安人士：製造仇台情緒

國安人士指出，此事被炒作到微博熱搜第一、在榜十四小時。國安人士質疑，廣州一家科技公司被駭客攻擊，應該是很小的事情，假設真的被攻擊，值得炒作到近一億瀏覽量？中國持續製造「紅色恐怖」是有目的，就是製造仇台情緒、塑造攻擊台灣名目的「假旗行動」。

國安人士進一步說，這不是單純的駭客事件，長期來說是要塑造跨境鎮壓，進行司法心戰，中國國家安全部的微博帳號「中國軍號」去年八月發文聲稱破獲一千起台灣間諜竊密案，完完全全是亂講的，有點常識都知道不可能，也是「假旗行動」一環。可見這是長期行為，設計不同的理由對內恐嚇，告訴中國民眾「外部敵人是台獨、民進黨」，進一步強化「消滅台獨、民進黨」的正當性。

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