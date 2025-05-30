落實賴17條》兩岸條例修法 陸委會：草案已在政院

面對中國統戰滲透，多位民進黨立委提出兩岸人民關係條例等修法。陸委會主委邱垂正昨表示，陸委會擬具的草案已在行政院，程序尚未完成，他認同立委提案強化相關民主防衛機制。（記者劉信德攝）

2025/05/30 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕面對中國統戰滲透，總統賴清德三月召開國安高層會議並提出十七項因應策略，行政院研擬一○三項修法、計畫與措施，多位民進黨立委提出兩岸人民關係條例等修法；陸委會主委邱垂正昨表示，陸委會擬具的草案已在行政院，程序尚未完成，他認同立委提案強化相關民主防衛機制。

多位綠委提案修法

邱垂正：認同強化民主防衛

立法院內政委員會昨審查「臺灣地區與大陸地區人民關係條例修正草案」、「香港澳門關係條例修正草案」，邀邱垂正列席報告並備詢。民進黨立委邱志偉提出的草案增訂台灣人進入大陸地區，不得配合、附和大陸地區政治性機關及團體，發表危害我國存在或變更自由民主憲政秩序的內容，違者最重可罰新台幣五萬元，得按次處罰。無黨籍立委高金素梅質疑，「光是發表這樣的講話就可以危害中華民國了嗎？」邱志偉提案內容抽象，未來人民下飛機是否要等著收罰單？

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陸委會表示，邱的提案有助於維護國家主權與尊嚴，但涉及對於人民言論及表意範疇之限制，考量相關文字屬不確定法律概念，相關規範可於法案討論時進一步研議。

民進黨立委王定宇提案將「配合大陸地區具有統戰目的之政治宣傳」列為妨害國家尊嚴的行為。陸委會認為，曾任相關職務的人員均具有指標性意義，若配合中共發表相關統戰言論，對我社會民心將產生高度不利影響，相關行為確實有立法禁止的必要。民進黨立委林楚茵提案則主張提高赴中任職裁罰額度，陸委會也表達支持並建議可研議一併增訂得按次處罰。

民進黨立委王美惠提案擴大規範主體及增加規範行為態樣，不得公然發表我國非主權獨立國家，而是其他國家之一，且應以武力達成的內容。陸委會表示，本條以曾任具有指標性意義職務之人員為規制範圍，不宜過度浮濫、寬泛，以符合比例原則。

民進黨立委沈伯洋提案修正港澳條例，台灣人民進入香港或澳門，應適用兩岸條例；陸委會說，與陸委會政策方向一致。民進黨立委張宏陸則提案增訂，港澳居民受強制出境處分，得委任律師及通譯在場；天然災害、疫情等不可抗力因素致無法強制出境，增訂為延長與再延長收容事由；配合移民法修正增訂或提高罰則。陸委會表達支持。

小紅書成統戰工具？

陸委會：有必要規管

此外，被外界稱為「習近平國師」的中國上海復旦大學教授張維為近日指出，台灣不少年輕人愛用「小紅書」等中國社群軟體，統一台灣後會比治理香港容易。邱垂正在答覆立委詢問小紅書是否為統戰工具時表示，「我們一直有高度的懷疑」，希望網路主管機關調查，有必要從法制面規管。

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