接受中國資助旅遊介選 林雪峰判4年

國民黨員林雪峰接受中國資助旅遊介入總統大選，嘉義地方法院昨宣判林觸犯反滲透法等罪，判刑四年，褫奪公權三年。（資料照）

2025/05/30 05:30

中方落地招待 台辦向團員宣揚「希望支持侯友宜當選」

〔記者王善嬿／嘉義報導〕五十五歲國民黨員林雪峰被指控為協助第十六任總統選舉國民黨候選人侯友宜順利當選，接受中國浙江省台州市台辦資助，招攬旅遊團員，落地招待赴中旅遊，介入總統選舉；嘉義地方法院昨一審宣判，林雪峰犯反滲透法、總統副總統選舉罷免法等罪，判刑四年，褫奪公權三年。此案為嘉義地檢署偵辦招待赴中旅遊介選案，首宗法院判刑案件。

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林雪峰：團員都是自費 會上訴

林雪峰回應，「以前就常到大陸參訪、交流，不是為了選舉才去」，團員的機票等費用都是自費，指控非事實，會上訴。

判決指出，林雪峰接受中國台州市台辦處長林堅委託、資助，請嘉義縣六腳鄉兩名村長招攬旅遊團員，在總統大選前由她帶團到台州市旅遊六天五夜；團員付一萬六千元或一萬八千元團費，其餘食、宿、交通、旅遊費用，由台州市台辦落地招待。

林堅或其他台州市台辦官員作陪餐敘時，由林堅向旅遊團員宣揚「希望支持侯友宜當選」、「才能促進兩岸交流」等言論；林雪峰在旅遊途中向團員表示，希望投票支持侯友宜。

法庭審理時，林雪峰否認犯行，辯稱旅遊團只是與中國正常交流，和總統選舉無關；她認為中共是我國友好勢力，非境外敵對勢力，也無證據顯示她受林堅指示賄選。

承審法官認為，該旅遊團前往中國旅遊，團員若無受台州市台辦資助，無法成行，且部分證人提到，餐宴過程台辦人員提到「吃飽一點、我們招待」等語，可見團員知道台州市台辦資助旅遊費用。

且該旅遊團與一般中國旅遊團有別，落地招待已超越社會容許的禮尚往來，足以影響民眾投票意向；旅遊團與總統副總統選舉具對價關係，且對價不相當，已構成投票行賄罪。

法官認為，中共政府顯屬主張採取非和平手段危害我國主權並與我國武力對峙之國家、政治實體或團體，為反滲透法規定的境外敵對勢力，林雪峰所為犯反滲透法及總統副總統選舉罷免法「受滲透來源資助對有投票權人交付不正利益罪」，應加重其刑。

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