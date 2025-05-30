路透報導》中國加大軍事部署 施壓第一島鏈

最新衛星影像顯示，中國空軍兩架配備巡弋飛彈的「轟六」遠程轟炸機於五月中旬降落西沙群島永興島，為二○二○年以來首見。（路透）

2025/05/30 05:30

山東號、遼寧號航艦同步出洋 兩架轟六現蹤西沙永興島

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國近期大幅擴展在東亞海域的軍事行動，出動史上罕見規模的海軍與海警艦隊穿越第一島鏈，並派遣雙航空母艦戰鬥群與多架戰機，升高區域緊張情勢。「路透」獨家引述多位區域安全官員與軍事監控資料指出，北京藉地緣政治局勢升溫，試圖鞏固對周邊海域的戰略主導權。

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試圖鞏固周邊海域戰略主導權

報導指出，自五月初以來，中國頻繁派遣艦隊接近台灣、日本南部、東海與南海海域，單在廿一日與廿七日就各自部署近六十艘與逾七十艘艦艇，其中約四分之三為飛彈護衛艦與驅逐艦。同時，山東號航艦戰鬥群進入南海，遼寧號則駛近台灣東南外海，並於東海與黃海模擬攻擊外國艦機。

有安全官員指出，中國正對第一島鏈施壓，該島鏈從日本南部延伸至台灣、菲律賓與婆羅洲，戰略上形同封鎖中國東部出海口。另有官員分析，北京意在彰顯其於周邊水域的行動自由，並強化區域制海與制空能力。

強化空中指管與兵力投送能力

此外，中國近期也強化南海部署。「路透」廿八日獨家披露，最新衛星影像顯示，中國空軍兩架配備巡弋飛彈的「轟六」遠程轟炸機於五月中旬降落西沙群島永興島，為二○二○年以來首見，顯示中國針對美菲聯盟及區域局勢釋出戰略訊號。另部署兩架「運二十」運輸機與一架「空警五○○」預警機，反映解放軍正演練複合空中指管與兵力投送能力。

此時正值南海局勢升溫與「香格里拉對話」將於五月卅日在新加坡登場前夕。新加坡南洋理工大學學者許瑞麟認為，此舉顯然是對菲律賓與美國的警示訊號。台灣國防部則表示，將依威脅程度適時調整戰備狀態。

中國也於近兩週宣布多處沿海進行實彈演習，其中一處面向台灣西南方向，並於福建沿海進行兩棲登陸演練，惟未公布精確位置。日本防衛省指出，遼寧號艦隊已穿越沖繩進入西太平洋，並於東海實施艦載機起降訓練，日本航空自衛隊亦緊急升空監控。日本官房長官林芳正廿八日強調，將持續嚴密關注。中國外交部發言人毛寧則聲稱，中方行動符合國際法，籲日方「理性看待」。

與此同時，中菲於南海鐵線礁對峙升溫。中國要求菲律賓停止「挑釁」，菲國海軍發言人崔尼達反批中國「非法存在」，破壞區域和平。

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