罷綠委涉偽造連署 受害人向國民黨求償

立委王定宇（左五）偕律師江信賢（左六）與服務團隊，將協助個資遭冒用做罷免連署的張姓男子（左四）等受害市民向涉案的台南國民黨工提告求償。（記者王俊忠攝）

2025/05/30 05:30

立委王定宇與律師發起「刑事究責、民事求償」行動 提供協助

〔記者王俊忠／台南報導〕國民黨南市黨部黨工罷免台南兩綠委的第一階段提議人連署涉偽造及將死人連署，檢方起訴指偽造罷免王定宇的連署書有一六七九人，王定宇偕律師江信賢發起「刑事究責、民事求償」行動，已有六十位被偽造的受害民眾決定向罷免連署領銜人和國民黨主要被告提告求償，其他受害民眾也可連絡王定宇服務處協助提告求償。

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已有60位受害市民 將向領銜人等提告

王定宇指出，南檢起訴書中，對國民黨南市黨部黨工盜用個資、偽造連署等犯案情節有詳細描述，多位被告已認罪；加上國民黨北部多處縣市黨部也有相同犯案手法，面對集體犯罪的天大醜聞，國民黨主席朱立倫應向台南市民道歉，民事求償是受害市民的憤怒出口。

王定宇說，他提出以「去識別化」方式協助個資疑遭盜用的市民做比對後，他在歸仁、東區兩個服務處湧入近五百通電話查詢，初步比對行政區與姓名後，已有六十位市民個資疑遭盜用。待律師進一步閱卷，律師團將接受委託、協助受害人對涉案的罷免連署領銜人胡永融與國民黨南市黨部副主委莊占魁等國民黨工提出民事賠償之訴。

遭冒名男子指損害個資、破壞國家法治

遭冒名連署的張姓男子現身說，他未參加任何政黨，他是在收到南市選委會寄信查核是否參與罷免王定宇的連署，才發現身分遭到冒名連署，無法接受胡永融聲稱遭到司法迫害的辯解；他強調，國民黨損害的不只是他的個資，更是破壞國家法治，呼籲其他被害人一起提告求償。

依法求償每人500以上、2萬元以下金額

江信賢表示，除刑事訴究外，民事求償能讓司法正義得到彰顯，個資遭侵犯時，可對加害者求償每一個人、每一事件五百元以上兩萬元以下的金額，在個資法第廿八、廿九條有明文規定，待進一步閱卷比對後，將全力協助為受害市民討回公道。

王定宇說，莊占魁刪除與國民黨南市黨部主委謝龍介的LINE通聯，未來檢方應持續偵辦釐清。

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