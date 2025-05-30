南投罷免案》 縣選委會涉利用戶政系統查個資 民進黨籲檢調速查明 促縣長許淑華說清楚

民進黨昨指南投縣選委會涉違法盜用民眾個資，呼籲檢調偵辦。（記者廖振輝攝）

2025/05/30 05:30

〔記者陳政宇、陳鳳麗／綜合報導〕南投縣選委會涉利用戶政系統查詢個資，剔除罷免國民黨立委馬文君、游顥二階連署書，南投地檢署主動分案調查。民進黨昨批評，南投選委會無視花蓮、基隆民政處長涉犯侵害個資接連遭收押，仍執意非法使用戶政資料，呼籲檢調盡快查明真相，嚴懲違法毀壞民主行徑，並要求南投縣長許淑華出面說清楚。

民進黨發言人吳崢昨召開「個資小偷又來了！國民黨出奧步毀壞民主」記者會，他說，罷免馬文君、游顥第二階段連署案查對結果，兩者合計有七九○六份連署書遭剔除，共近一七○○多份連署被以字跡潦草、模糊不清等，帶有人工主觀方式予以剔除；縣選委會副總幹事黃志聰竟稱「關於名字過於寫得潦草，無法辨識或是字體簡寫，與戶政系統差異頗大，也無法辨識」都會逐一刪除，但這項說法令人質疑。

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中選會規定 草簽有效

吳崢表示，依照中選會規定，罷免連署人以親筆草簽，仍具有效力。南投縣選委會竟隨意違法進入戶政系統，非法用戶政個資比對簽名，並自主判斷民眾簽名過於潦草，將連署書剔除，隨意侵犯民眾個資，自行其是還公開說出，可說是自證己罪，是百分之百的違法濫權。

吳崢並強調，屢見國民黨執政縣市濫用行政資源，非法動用民眾個資，打壓罷免行動，花蓮縣民政處長明良臻，明知戶政簽章不得做其他用途，卻仍違法使用於連署查對，日前遭收押並起訴；基隆市民政處長張淵翔也同樣違法進入戶政系統，盜取民眾個資協助罷免連署；南投縣又依樣畫葫蘆，許淑華應主動開啟調查，並呼籲檢調單位儘速啟動偵辦，還給公民團體公道。

名間鄉長也遭剔除 罷團：哪個字看不懂

繼罷免馬文君團隊之後，罷免游顥團體昨也公開控訴南投縣選委會審查標準不明且不一，因簽名潦草、字跡不清被剔除一二一二份，但其中有一三○份志工一眼可辨，連名間鄉長陳翰立簽的也被剔除，領銜人林敬桐秀出連署書質問「哪個字看不懂？」南投縣選委會回應表示，中選會現已在進行行政調查，靜待調查結果，對於個別案例不予評論。

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