藍白大砍預算》運作幾乎停擺 監院聲請釋憲 憲法法庭受理

監察院監察調查處長楊昌憲（左）和訴訟代理人王首雁於三月廿四日向憲法法庭聲請釋憲，憲法法庭表示已受理。 （資料照）

2025/05/30 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕國民黨、民眾黨立委聯手大砍今年度中央政府總預算，行政院向立法院提起覆議仍遭否決，監察院認為其業務費實際遭大幅砍刪高達九成六，嚴重衝擊機關運作幾乎停擺，明顯違憲，監察院已「無路可走」，遞狀向憲法法庭聲請釋憲，聲請書表達「反對假刪減預算之名、行修憲廢院之實」；憲法法庭評議後，已受理此釋憲案。

反對假刪減預算之名 行修憲廢院之實

監院今年度預算編列約新台幣十．九億元，其中含人事費八億餘元，而原編列業務費二．四億元，遭立院刪減二．三億元，被大砍高達九成六，只剩約一千萬元，憂心多項業務恐因此停擺。

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藍、白立委一月三日大砍今年度中央政府總預算，行政院提起覆議遭否決。監院認為，監察院業務費用實際遭大幅刪減，已嚴重衝擊整體運作，在預算案正式生效日即三月廿四日向憲法法庭聲請釋憲。監察院在釋憲聲請書上特別載明「反對假刪減預算之名、行修憲廢院之實」，不滿預算被重砍之情，表露無遺。

監察院主張，為行使職權，今年度中央政府總預算案中，有關刪減監察院歲出預算的法定預算部分，有違憲疑義，聲請法規範憲法審查，並溯及自今年一月一日失效。

憲法法庭現行八位大法官本月廿八日開會評議，依據憲法訴訟法第卅二條第二項規定，因為有過半大法官同意，因此受理此釋憲案。

監察院副院長李鴻鈞之前召開記者會，指預算遭大砍，已嚴重衝擊其憲政職責與機關運作，所影響業務包括財產申報、政治獻金、利益衝突等「陽光四法」，以及接受人民陳情、調查、巡察、糾彈等。

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