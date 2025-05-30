焦點評論》藍白應把握補考契機

今年總預算遭大幅刪減，行政院統刪地方政府一般性補助款25%，引發各縣市反彈。（資料照）

2025/05/30 05:30

記者陳政宇／特稿

端午佳節本應緬懷屈原「哀民生之多艱」的憂國情操，但在象徵民意殿堂的立法院，卻有一群民代罔顧國家發展與民生福祉，將預算當成政治鬥爭的工具。行政院長卓榮泰提出追加預算，欲修補藍白立委聯手亂砍的破洞，負責任的危機處理反遭始作俑者倒打一耙，豈非荒謬？或許，唯有大罷免的問責浪潮，方能為台灣解套。

回顧今年度中央政府總預算的審查過程，藍白提案統刪九百三十九億元，其中竟要求行政院自行刪減六百三十六億元，連要砍什麼項目或金額都毫無頭緒。這種缺乏專業性卻充滿報復性的審查，不僅踐踏財政紀律，更動搖權力分立的憲政原則。行政院只能無奈暫緩編列給地方的一般性補助款，並提出六百三十六億元追加預算以資補救，避免國家陷入停擺。

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然而，在野黨卻以受害者之姿，反控行政院「綁架地方」，邏輯何在？藍白將對民進黨的仇恨，無限上綱到無差別式惡砍預算，例如刪減擴大租金補貼的四年三百億元、永續提升人行安全計畫四年四百億元、健康台灣深耕計畫五年四百八十九億元、或是中小微企業多元振興發展計畫一百一十六億元等經費。口口聲聲說要照顧民生，實則破壞改善民生的政策，讓人難以理解。

把關預算是立委的本分，但偏離理性的低劣審查結果殃及全台民生時，公民團體發動的大罷免，其實是為了免於被失序國會肆虐的自救行動。

藍白立委不願承擔濫砍預算所引發的嚴重後果，甚至基於政治目的反對行政院所提補救方案，同時卻熱中於發放現金博取聲量、操縱民粹，無異是將台灣拖進國政空轉、財政空洞的深淵。

面對全民反撲，追加預算某種程度上是藍白立委的補考機會，一個重新思考、回歸理性的契機。然而，度過這個緬懷為國忠魂的節日後，若有立委仍執迷不悟、不以民為本，恐怕真將如一整串的肉粽般，淹沒於洶湧的大罷免問責浪潮中。

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