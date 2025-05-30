行政院擬提636億追加預算》藍：把地方當肉票 綠：給藍白第二次機會

今年總預算遭大幅刪減，行政院統刪地方政府一般性補助款25%，引發各縣市反彈。行政院長卓榮泰昨在院會表示，若立委能支持行政院針對636億元提出的追加預算，包括禁伐補償以及對國軍調整待遇等各項重要預算問題，或許可以迎刃而解。 （資料照）

2025/05/30 05:30

〔記者劉宛琳、陳政宇／台北報導〕行政院統刪對地方一般性補助款引發地方首長不滿，行政院長卓榮泰認為，如果立委能支持行政院六三六億元的追加預算，問題或許可以迎刃而解。國民黨團書記長王鴻薇昨批評，行政院先砍地方一般性補助才說要追加預算，把地方政府當肉票拿來勒索立院要立院支持；民眾黨團總召黃國昌也說，卓榮泰應先來立法院進行專案報告。

但民進黨立委林俊憲強調，「算上覆議案，這已經是給藍白的第二次機會了！」藍白至今仍講不出六三六億元到底要刪哪個科目？多少百分比？將被濫刪的預算追加補回來，合情合理；當初覆議投票是今年三月，大罷免二階連署剛開始，藍白何必認錯、當然投反對票，但現在已經有三十一個選區的國民黨立委二階送件，若再不把握機會通過補考，恐怕只剩從立法院「退學」一途。

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籲朝野速通過追加預算案

民進黨立委賴瑞隆說，當初是藍白聯手大砍預算，導致中央給予地方的補助款出問題，只要在野黨願意支持行政院所提六三六億元的追加預算，中央就可以把這筆經費分給地方，不會影響財政運作及社福和教育等支出，這是最佳的解方、也是民眾的期待，希望朝野各黨能共同支持並盡速通過該方案。

王鴻薇則表示，之前本來就說行政院可根據需要辦理追加預算，立法院沒有排除行政院辦理追加預算。但行政院一開始不循此道，對地方一般性補助款說砍就砍，直接先修理地方政府，把地方政府當肉票，像綁架犯一樣拿來勒索立法院，要立法院一定要支持行政院追加預算，不然就砍地方政府補助，這樣的態度是不對的。

王強調，法定義務支出該還就還，要先釐清，有違法的、該負責任的就先去負責任。至於到底哪裡需要追加預算，行政院再行提出。

黃國昌批評，中央政府自己被刪預算，竟違法挪用給地方政府的一般補助款，「卓榮泰目無法紀、沒有下限」。行政院長針對自己違法濫權刪減地方政府一般補助款，應先來立法院進行專案報告。

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