統刪25％地方補助款 縣市反彈 卓揆：追加預算636億 問題可解

行政院統刪地方政府一般性補助款25%，引發各縣市反彈，行政院長卓榮泰昨在院會表示，若立委能支持行政院針對636億元提出的追加預算，各項重要預算問題或許可以迎刃而解。（資料照）

2025/05/30 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕今年總預算遭立法院大幅刪減，行政院統刪地方政府一般性補助款廿五％，引發各縣市反彈，行政院長卓榮泰昨在院會表示，若立委能支持行政院針對六三六億元提出的追加預算，包括禁伐補償及對國軍調整待遇等各項重要預算，問題或許可以迎刃而解。

台南市副市長葉澤山昨在行政院院會提出臨時動議，建請政院以追加預算方式解決補助款的問題。卓揆回應，今年中央政府總預算刪減數達二○七六億元，每一筆都與人民直接相關，行政院在預算被不合理大幅刪減下，調整支出結構，刪減一般性補助款，「這是不得不、也是唯一的作法」。

請繼續往下閱讀...

卓揆強調，立法院要求行政院自行調整刪除六三六億元，讓行政院與地方政府施政皆陷入窒礙難行之中。

盼立委支持 解決各項重要預算

卓揆指出，當初立法院審議中央政府總預算時，十分感謝台南、高雄等縣市的立委支持行政院，未來如各縣市立委都能支持行政院提出六三六億元追加預算，包括原住民保留地禁伐補償，以及國軍待遇調整等各項重要預算能夠辦理追加，問題或許可以迎刃而解，此亦不失為一個解決方法。期待各縣市可以發揮影響力，讓各地方立委能夠支持行政院辦理追加預算，期盼大家共同努力。

此外，台北市府針對行政院統刪一般性補助款提起訴願，行政院發言人李慧芝重申，額外被刪六三六億元，且要行政院自行調節刪除，非常困難，因此只能刪除一般性補助款。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法