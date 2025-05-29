竹市雙罷免 端午後啟動陸、空戰

新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）將在端午節過後啟動陸戰與空戰，且會更新看板宣講三階投下同意票。（記者洪美秀攝）

2025/05/29 05:30

林志潔︰將到各地宣講 戳破高虹安與鄭正鈐吹噓的政績皮球

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、亂刪預算立委鄭正鈐）二階連署共十萬四五一五份連署書已進入查對期，新竹市雙罷免總部發言人林志潔說，端午節後會展開全面陸戰與空戰宣講活動，除會更新雙罷免看板，也會到各地宣講，將戳破高虹安與鄭正鈐兩人各種吹噓的政績皮球，要讓市民清楚了解，唯有三階投下罷免同意票，才能讓竹市恢復正常運作。

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藍白合作反制 不排除辦大型造勢

而藍白為反制雙罷免確定將合作，民眾黨新竹黨部主委李國璋說，高虹安將成立反罷免辦公室，接下來也會透過各種活動宣講治理政績，讓市民了解竹市這三年多來的改變。同時不排除會與國民黨合辦大型的反罷免造勢活動。

國民黨市議會總召陳慶齡也說，從五二六黨主席朱立倫來參與幹部座談會的藍白合活動後，就確立會採藍白合模式反制罷免，同時會將此次反罷免行動升級為中央級的選戰，接下來一定會有大型造勢宣講。

罷團︰藍白確定要為彼此背書？

對藍白合作反罷免，林志潔也質疑藍白確定要這樣互相為彼此背書嗎？高虹安是連續三年讓市政成績民調墊底的停職市長，還深陷貪污一審被判刑的官司中，而鄭正鈐是與暴力討債集團牽扯不清，更動員外籍人士和亂刪國防預算的立委，且有多起與詐騙集團相關案件，二人確定要對彼此的官司與包袱背書嗎？

林志潔強調，接下來雙罷免總部將逐一破解高虹安在各種市政文宣摺頁的不實內容，包括高虹安主政下的市府在多個面向成績都是全國倒數，而最讓市民感到暗黑可恥的是，因高涉貪判刑停職，竹市沒有市長，藍白合只會讓市民的仇恨值加倍，加上鄭正鈐至今未解釋與暴力討債集團的關係，二人各自因無心市政與毀憲亂政被發動罷免，卻要合作反罷免幫彼此背書，恐怕只會激起市民雙倍不滿與憤怒。

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