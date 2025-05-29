媒體民調 張善政滿意度低 綠議員籲關心市政

桃園市長張善政民調六都墊底，民進黨團總召召開記者會呼籲張善政專心市政，不要做黨意市長。（記者謝武雄攝）

2025/05/29 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕有媒體前日公布二○二五縣市長施政滿意度調查及五星縣市長名單；桃園市議會民進黨團昨召開記者會，指市長張善政在這項調查中施政滿意度「六都吊車尾、全國廿二縣市倒數第二」，總召李宗豪呼籲張善政多關心市政，不要桃園淹水看不到人，卻在電視看到他出現在黨主席朱立倫身旁，參加違法集會，也呼籲張善政把握最後時間爭取五星市長，讓市民也感光榮。

盼不要桃園淹水時看不到人

張善政表示，過去半年有三項民調，桃園不是第一，至少也有第三，現在突然跑出第六名，從統計學角度來看，這是可信度有問題的樣本，他不會因此難過，也請綠營議員別見獵心喜，更相信桃園市民都有智慧，不會因為這樣對市府沒信心，尤其是最近二年的市政建設，市民都是有感的。

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批黨意市長 與朱立倫違法衝北檢

對於民進黨團批評張善政是「黨意市長」，衝北檢的時候只看到他在朱立倫身旁。張善政回應，這不只是黨意，而是大部分民意，畢竟對於司法不公的現況，多數民眾感到憂心。

李宗豪與多位黨籍議員召開記者會表示，張善政施政滿意度名列六都之末，且去年滿意度排名全國倒數第三，今年更是倒數第二，僅贏過新竹縣長楊文科 ，這代表市民不滿張善政施政。

籲回歸地方 多用心在建設

議員王珮毓、許家睿、黃瓊慧批評張善政，平常地方活動看不到人，但是卻在電視上看到張善政違法活動跑第一，是標準的黨意市長；議員張肇良、劉仁照、陳雅倫也呼籲張善政回歸地方，多用心在市政建設；議員魏筠直指桃園淹水問題改善效果不彰，呼籲張善政不要再當隱形市長。

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