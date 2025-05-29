為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    媒體民調 張善政滿意度低 綠議員籲關心市政

    桃園市長張善政民調六都墊底，民進黨團總召召開記者會呼籲張善政專心市政，不要做黨意市長。（記者謝武雄攝）

    桃園市長張善政民調六都墊底，民進黨團總召召開記者會呼籲張善政專心市政，不要做黨意市長。（記者謝武雄攝）

    2025/05/29 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕有媒體前日公布二○二五縣市長施政滿意度調查及五星縣市長名單；桃園市議會民進黨團昨召開記者會，指市長張善政在這項調查中施政滿意度「六都吊車尾、全國廿二縣市倒數第二」，總召李宗豪呼籲張善政多關心市政，不要桃園淹水看不到人，卻在電視看到他出現在黨主席朱立倫身旁，參加違法集會，也呼籲張善政把握最後時間爭取五星市長，讓市民也感光榮。

    盼不要桃園淹水時看不到人

    張善政表示，過去半年有三項民調，桃園不是第一，至少也有第三，現在突然跑出第六名，從統計學角度來看，這是可信度有問題的樣本，他不會因此難過，也請綠營議員別見獵心喜，更相信桃園市民都有智慧，不會因為這樣對市府沒信心，尤其是最近二年的市政建設，市民都是有感的。

    批黨意市長 與朱立倫違法衝北檢

    對於民進黨團批評張善政是「黨意市長」，衝北檢的時候只看到他在朱立倫身旁。張善政回應，這不只是黨意，而是大部分民意，畢竟對於司法不公的現況，多數民眾感到憂心。

    李宗豪與多位黨籍議員召開記者會表示，張善政施政滿意度名列六都之末，且去年滿意度排名全國倒數第三，今年更是倒數第二，僅贏過新竹縣長楊文科 ，這代表市民不滿張善政施政。

    籲回歸地方 多用心在建設

    議員王珮毓、許家睿、黃瓊慧批評張善政，平常地方活動看不到人，但是卻在電視上看到張善政違法活動跑第一，是標準的黨意市長；議員張肇良、劉仁照、陳雅倫也呼籲張善政回歸地方，多用心在市政建設；議員魏筠直指桃園淹水問題改善效果不彰，呼籲張善政不要再當隱形市長。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播